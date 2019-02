Davis Cup: Ecco tutte le squadre partecipanti alla Fasi Finali di Madrd. Il sorteggio dei gironi verrà effettuato il 14 febbraio alle ore 18

Si è completato ieri sera la composizione della Coppa Davis 2019 (prima edizione della manifestazione con il nuovo format), in programma alla “Caja Magica” di Madrid dal 18 al 24 novembre.

Non vi sono state particolari sorprese nelle qualificazioni della “nuova” Coppa Davis, dalle quali sono emersi i nomi delle dodici squadre che affiancheranno Francia, Spagna, Croazia, Stati Uniti (semifinaliste lo scorso anno), Argentina e Gran Bretagna (wild card) nelle finali di Madrid del 18-24 novembre. Hanno dunque staccato il biglietto Belgio, Serbia, Australia, Italia, Germania, Kazakistan, Olanda, Colombia, Cile, Canada, Giappone e, appunto, Russia, che ha eliminato la Svizzera per 3-1 a Bienne.

In un turno disertato quasi completamente dai giocatori meglio classificati nel ranking ATP, si può però segnalare il successo del Canada per 3-2 sulla Slovacchia grazie ai giovanissimi Denis Shapovalov (19 anni) e Felix Auger-Aliassime (18 anni). Nessun problema invece per la Germania, l’unica a schierare un big come Alexander Zverev e che ha letteralmente asfaltato l’Ungheria sotto un pesante 5-0.

Dunque Australia, Giappone, Kazakhstan, Germania, Serbia, Canada, Olanda, Russia, Cile, Colombia, Belgio e Italia si vanno dunque ad aggiungere alle sei squadre qualificate di diritto per la fase finale: Croazia, Francia, Spagna e Stati Uniti (semifinaliste dell’edizione 2018) oltre ad Argentina e Gran Bretagna (wild card).

Giovedì 14 febbraio, alle ore 18, alla Real Casa de Correos di Madrid si svolgerà il sorteggio per definire i gironi della fase finale del World Group: le 18 nazioni rimaste saranno divise in 6 gironi (A-F) da tre. Le due finaliste dell’ultima edizione, Francia e Croazia, e le quattro meglio classificate nel ranking per nazioni pubblicato lunedì 4 febbraio saranno teste di serie.

In ogni gruppo saranno inseriti un team della seconda fascia, tra la settima e la dodicesima posizione nel ranking, e un team della terza fascia (13esima-18esima posizione del ranking).

Le prime classificate e le due migliori seconde si qualificano per i quarti.