Challenger Dallas: Il Main Draw. Nessun italiano presente

Challenger Dallas CH | Indoor | $135.400 – Parte Alta

(1) McDonald, Mackenzie vs Bye

(ITF) Souza, Joao vs Broady, Liam

(WC) Rybakov, Alex vs Kozlov, Stefan

Bye vs (16) Brown, Dustin

(10) Schnur, Brayden vs Bye

Oliveira, Goncalo vs Redlicki, Michael

Karlovskiy, Evgeny vs (WC) Adams, Harrison

Bye vs (7) Rubin, Noah

(3) Opelka, Reilly vs Bye

Choinski, Jan vs (WC) Zhu, Evan

(ITF) Sels, Jelle vs Kwiatkowski, Thai-Son

Bye vs (15) Bellucci, Thomaz

(9) Koepfer, Dominik vs Bye

(WC) Blumberg, William vs Millot, Vincent

(WC) King, Evan vs Song, Evan

Bye vs (5) Kecmanovic, Miomir

Challenger Dallas CH | Indoor | $135.400 – Parte Bassa

(6) Fratangelo, Bjorn vs Bye

Peliwo, Filip vs (ITF) Descotte, Matias Franco

Hiltzik, Jared vs Uchida, Kaichi

Bye vs (11) Quiroz, Roberto

(13) Escobedo, Ernesto vs Bye

Gojo, Borna vs Qualifier

Harrison, Christian vs Qualifier

Bye vs (4) Jung, Jason

(8) Eubanks, Christopher vs Bye

Novikov, Dennis vs Pavic, Ante

Giron, Marcos vs (ITF) Wessels, Louis

Bye vs (12) Smyczek, Tim

(14) Krueger, Mitchell vs Bye

Blanch, Ulises vs Cid Subervi, Roberto

Vilella Martinez, Mario vs Sarkissian, Alexander

Bye vs (2) Harrison, Ryan