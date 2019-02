Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 4 febbraio)

Pochi italiani saranno impegnati a partire da lunedì nei tornei del circuito Juniores. Continua la tournée sudamericana di Flavio Cobolli, iscritto in un Grado 1 in Paraguay (terra battuta); cinque azzurri (quattro maschi ed una ragazza, Alice Amendola) giocheranno a Chisinau, in Moldavia, un torneo G2.

J1 Lambare (Paraguay – G1 – Terra outdoor)

MD: Flavio Cobolli

J2 Chisinau (Moldavia – G2 – Cemento indoor)

MD: Lorenzo Rottoli, Samuel Vincent Ruggeri, Leonardo Malgaroli, Andrea Fiorentini

MD: Alice Amendola

J5 Warsaw (Polonia – G5 – Cemento indoor)

Q: Carlotta Mencaglia

MD: Sofia Rocchetti, Alessandra Simone, Beatrice Ricci, Camilla Zanolini