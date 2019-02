Davis Cup – India vs Italia 0-2. Nella prima giornata facili successi di Andreas Seppi e Matteo Berrettini

Nessun problema per Andreas Seppi e Matteo Berrettini che portano l’Italia avanti per 2 a 0 contro l’India a Calcutta (erba) al termine della prima giornata del Turno di Qualificazione della Davis Cup 2019.

Nel primo incontro Andreas Seppi ha sconfitto Ramkumar Ramanathan classe 1994 e n.129 ATP con il risultato di 64 62 dopo 1 ora e 11 minuti di partita.

Da segnalare che Seppi nel primo set ha piazzato il break decisivo sul 4 pari (dal 40-30 e dopo che l’azzurro aveva annullato due palle break nel secondo game e sul 3 a 4).

Nel gioco successivo Andreas teneva a 0 il turno di battuta conquistando la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set il cammino dell’azzurro era più agevole. Infatti Seppi brekkava l’indiano nel terzo ed al settimo gioco portandosi sul 5 a 2.

Sul 5 a 2 Andreas, dal 15-30, conquistava tre punti consecutivi teneva il turno di servizio e conquistava la partita per 6 a 2.

Nel secondo incontro esordio positivo in Davis per Matteo Berrettini che ha superato il n.1 indiano Prajnesh Gunneswaran classe 1989 e n.102 ATP con il punteggio finale di 64 63 dopo 57 minuti di partita.

Da segnalare che Berrettini nella prima frazione metteva a segno immediatamente il break nel primo gioco (a 15) e poi non concedeva nulla alla battuta (nessuna palla break concessa e una sola volta ai vantaggi, nel secondo gioco), portando a casa la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set il romano ancora in apertura brekkava il tennista indiano e poi sul 4 a 2, dal 15-40, mancava due palle del doppio break.

Il servizio funzionava alla perfezione all’italiano che nulla concedeva alla battuta e nel nono game piazzava il doppio break chiudendo la contesa per 6 a 3.

INDIA – ITALIA 0-2

sabato

alle ore 06.00

Rohan Bopanna/Divij Sharan (IND) c. Simone Bolelli/Marco Cecchinato (ITA)

Prajnesh Gunneswaran (IND) c. Andreas Seppi (ITA)

Ramkumar Ramanathan (IND) c. Matteo Berrettini (ITA)