Davis Cup: India vs Italia. Parlano gli azzurri. Seppi “l’erba dei campi qui a Calcutta non è certo quella di Wimbledon. Ma sapremo adattarci”

Barazzutti : “L’erba è una superficie non molto usata nel circuito, ci si gioca al massimo quattro settimane l’anno. Comunque noi possiamo contare su giocatori che ben si adattano ai prati, siamo ben attrezzati. Del resto sono abituati a misurarsi su tutte le superfici, dalla terra al cemento e all’erba. E questo è un vantaggio, sono tranquillo. Il centrale è completamente diverso dai campi attigui sui quali ci siamo allenati nei primi giorni. E’ più veloce e la pallina rimbalza bassa. E’ il classico campo in erba molto rapido”.

Seppi : “Il mio avversario è uno specialista dell’erba, ma anche io su questa superficie ho ottenuto buoni risultati. In effetti è la prima volta che mi capita di giocare in questo periodo dell’anno sull’erba, di solito ci giochiamo tra giugno e luglio. Prima i tornei di preparazione, poi Wimbledon. Comunque è una superficie che mi piace, mi ci sono sempre trovato bene, anche se l’erba dei campi qui a Calcutta non è certo quella di Wimbledon. Ma sapremo adattarci.

Giocare due set su tre appiattisce sicuramente i valori delle squadre perché al meglio dei tre set può succedere di tutto. Anche giocare il doppio il sabato prima dei singolari è strano, nei tornei non accade mai. Il vantaggio è che giocando venerdì e sabato puoi partire la domenica per raggiungere il torneo della settimana successiva. Di sicuro saremo meno stanchi”.

Berrettini : “Esordire in Davis è una grandissima soddisfazione, io i miei compagni di squadra qualche anno fa li vedevo giocare alla tv e tifavo per loro. Ora devo preparare al meglio questa sfida e cercare di gestire l’emozione per portare il punto alla squadra. Tra noi c’è un’atmosfera bellissima e ci teniamo tantissimo a qualificarci per le finali di Madrid”.

Date: 01 Feb – 02 Feb 2019

Venue: Calcutta South Club, Kolkata, India

Surface: Grass – Grass, Outdoor

Ball: Wilson US Open Extra Duty

Ramkumar Ramanathan (IND) – Andreas Seppi (ITA)

Prajnesh Gunneswaran (IND) – Matteo Berrettini (ITA)

Rohan Bopanna/Divij Sharan (IND) – Simone Bolelli/Marco Cecchinato (ITA)

Prajnesh Gunneswaran (IND) – Andreas Seppi (ITA)

Ramkumar Ramanathan (IND) – Matteo Berrettini (ITA)