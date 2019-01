Davis Cup: India vs Italia: Domani si parte. Aprirà le danze Andreas Seppi

Saranno Ramkumar Ramanathan e Andreas Seppi ad aprire domani, alle ore 6.30 italiane, la sfida di Coppa Davis tra India e Italia valida quale turno di qualificazione alla Fase Finale 2019 della competizione in programma fino a sabato sull’erba del Calcutta South Club.

A seguire Prajnesh Gunneswaran contro Matteo Berrettini.

Sabato, dalle ore 6 italiane, il doppio tra la coppia indiana Rohan Bopanna/Divij Sharan e quella azzurra Simone Bolelli/Marco Cecchinato, quindi secondo il nuovo format gli ultimi due singolari: la sfida tra i numeri uno dei rispettivi team, Gunneswaran e Seppi, e in chiusura quella tra i numeri due, Ramanathan e Berrettini.

INDIA – ITALIA

venerdì

alle ore 06.30

Ramkumar Ramanathan (IND) c. Andreas Seppi (ITA)

Prajnesh Gunneswaran (IND) c. Matteo Berrettini (ITA)

sabato

alle ore 06.00

Rohan Bopanna/Divij Sharan (IND) c. Simone Bolelli/Marco Cecchinato (ITA)

Prajnesh Gunneswaran (IND) c. Andreas Seppi (ITA)

Ramkumar Ramanathan (IND) c. Matteo Berrettini (ITA)

