Ranking Maschile Under 18: Lorenzo Musetti sul secondo gradino del podio

Continua a migliorare la classifica Juniores di Lorenzo Musetti. Il tennista toscano, classe 2002, è reduce dal successo agli Australian Open 2019: una vittoria che gli ha consentito di scalare due ulteriori posizioni nel ranking under 18, in seguito al nuovo aggiornamento pubblicato dall’International Tennis Federation (ITF) risulta infatti secondo, alle spalle di Chun Hsin Tseng.

Si tratta chiaramente della miglior classifica della carriera del giovane giocatore di Carrara, il quale si è imposto nella finale dello Slam australiano sullo statunitense Emilio Nava che ha guadagnato ben diciassette posizioni, portandosi per la prima volta in Top-5.

Netto miglioramento anche per Giulio Zeppieri, +18 per il romano che fa il suo ingresso in Top-15.

LA NUOVA TOP-10 MONDIALE

1. Chun Hsin Tseng (TPE) (2001) +0

2. Lorenzo Musetti (ITA) (2002) +2

3. Adrian Andreev (BUL) (2001) -1

4. Brandon Nakashima (USA) (2001) -1

5. Emilio Nava (USA) (2001) +17

6. Filip Cristian Jianu (ROU) (2001) +2

7. Otto Virtanen (FIN) (2001) -1

8. Bu Yunchaokete (CHN) (2002) -3

9. Dalibor Svrcina (CZE) (2002) +3

10. Jack Draper (GBR) (2001) -3

LA NUOVA TOP-10 ITALIANA

2. Lorenzo Musetti (ITA) (2002) +2

15. Giulio Zeppieri (ITA) (2001) +18

55. Matteo Arnaldi (ITA) (2001) -3

60. Francesco Passaro (ITA) (2001) +0

86. Luciano Darderi (ITA) (2002) +11

96. Filippo Moroni (ITA) (2001) -4

99. Fabrizio Andaloro (ITA) (2001) -1

120. Luca Nardi (ITA) (2003) -2

125. Flavio Cobolli (ITA) (2002) +28

130. Giacomo Dambrosi (ITA) (2001) -2