Fabio Fognini: ” Il mio obiettivo è fare bene in un grande torneo quest’anno”

Fabio Fognini ha parlato ai microfoni di Radio Incontro Olympia parlando di calcio e tennis.

Questo il passaggio sul tennis: “Al momento sono in forma, ho curato i problemi fisici che avevo. Il mio obiettivo è fare bene in un grande torneo quest’anno. Partirò per il Sud America venerdì, parteciperò a tre tornei. Noi tennisti viaggiamo molto, abbiamo l’occasione di vedere luoghi bellissimi. Forse il torneo più bello al quale ho preso parte è stato quello di Acapulco, in Messico: ci sono giocatori molto forti.”

“Il tennis in Itala vive un buon momento, ora il livello maschile secondo me è più alto di quello femminile. Negli ultimi periodi le donne hanno ottenuto risultati fantastici, ora il gap si è ridotto”.