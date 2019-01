Hugo Nys parla del fenomeno del tennis scommesse: “Qualcuno potrebbe non credere che sia un fenomeno così diffuso. Mi sono stati offerti 1.500-2.000 euro per perdere una finale.”

Hugo Nys, tennista transalpino, ha parlato del fenomeno scommesse nel mondo del tennis.

“Mi è capitato alcune volte di essere fermato per parlare di queste cose.

Ho informato immediatamente le autorità, ma succede ogni settimana in qualsiasi parte del mondo. Qualcuno potrebbe non credere che sia un fenomeno così diffuso. Viene offerta una buona quantità di denaro. Mi sono stati offerti 1.500-2.000 euro, ad esempio, per perdere una finale.”

“Pensano che essendoci così tanti tante partite in tutto il mondo, nessuno lo noterà. Tutte le partite del mondo, Futures o qualificazioni, sono sui siti di scommesse online. Come può un ragazzo dell’Uzbekistan scommettere su un primo turno di qualificazione in Turchia? Questo è ridicolo, non c’è alcun controllo in questi tornei.”

“Vogliono uccidere la tua famiglia, che tu abbia il cancro. Quando ti dicono che sanno dove vivi, dove vive la tua ragazza, allora diventa una seria minaccia. Come possiamo risolvere tutto questo? Non so cosa dobbiamo fare. Certe volte le minacce possono essere anche una scusa per imbrogliare”.