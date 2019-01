Australian Open: Djokovic devastante, annichilisce Nadal in tre set, dominandolo in ogni fase di gioco. E’ il 15esimo titolo Slam per il serbo

Devastante. Novak Djokovic ha stravinto la finale degli Australian Open 2019 dominando Rafa Nadal in tre set. Una partita perfetta, quasi “diabolica” per l’abilità del serbo di giocare al suo meglio e sovrastare Rafa. E’ difficile commentare una prestazione del genere, vista la “sorpresa” per il divario tra i due campioni. Ci si aspettava un Novak forte, probabilmente favorito visti i precedenti sul cemento, ma Nadal aveva disputato un torneo spettacolare, dimostrando un ottimo tennis e grande efficienza atletica. Ci si aspettava una battaglia, una delle loro feroci sfide, palla su palla, punto dopo punto. No. Stavolta il serbo è partito fortissimo e non è calato mai. Non una pausa, non un momento di sbandamento. Sapeva come gestire la partita vs. Rafa, c’è riuscito totalmente.

Djokovic in passato ci ha abituato a giocare un tennis di altissimo livello, ma stamattina nella Rod Laver Arena ha dimostrato una superiorità imbarazzante. Ha schiantato Rafa dominandolo sul piano, fisico, tecnico, tattico e mentale. Ha servito bene, con alte percentuali e non mettendo mai in ritmo la risposta di Nadal, probabilmente l’aspetto tecnico in cui l’iberico ha giocato peggio. Novak ha condotto lo scambio con una velocità impressionante, sempre in anticipo, colpendo la palla mentre saliva, rubando così tempo e spazio al rivale. Sia che Nadal arrotasse a tutta, sia che tagliasse la palla, sia che giocasse lungo o più corto, Djokovic ha trovato per tutto il match e fin dalla prima palla impatti perfetti. Ha scambiato lungo, intenso, con pochissimi errori. Non ha concesso una palla break in tutto il match fino al 3-2 del terzo set, ad un difensore pazzesco come Rafa, statistica incredibile questa. E non ha mai ceduto il servizio. Nello scambio la chiave è stata non solo la combinazione mortale di intensità e lunghezza di palla, ma l’uso perfetto del lungo linea, soprattutto col rovescio. Nadal aveva totale interesse a spingere sulle diagonali, per aprire l’angolo e caricare a tutta lo spin. Djokovic invece ha cambiato immediatamente sul rovescio col lungo lunga:questo è stato letale per Rafa, perché lo metteva fuori posizione, gli ha fatto perdere tempo di gioco e ha scoperto il lato del dritto, dove Novak entrava quindi in sicurezza con un altro rovescio cross o velocissimi diritti inside out, spesso vincenti.Djokovic ha controllato il campo ed il match in modo totale. Chapeau.

Nadal… cosa rimproveragli. Non molto, l’altro è stato un alieno, ingiocabile. Forse doveva servire meglio, provare ad accorciare gli scambi; a costo di sbagliare ancor di più, provare a stare con i piedi più vicino possibile alla riga di fondo e sparare subito col dritto sul dritto di Djokovic (ma questo non è il gioco di Rafa…). Rispondere meglio soprattutto, più profondo, perché nei game di risposta ha subito troppo. Non c’è riuscito, patendo una lezione durissima.

Ecco la cronaca della finale 2019 degli Australian Open.

Si inizia con Djokovic al servizio. Gran prima esterna sul rovescio di Rafa, dritto a chiudere in avanzamento. Nole parte forte, anche col rovescio, sembra voler tenere ritmi infernali. A zero il n.1 muove lo score. “El Campeon” alla battuta. Si prende ogni secondo possibile, per rompere il ritmo al rivale… che però scarica un dritto lungo linea in corsa terrificante. Segue uno scambio veloce e quindi rovescio in corsa cross vincente. 6 punti 0 Djokovic in quest’avvio. Un buon servizio al centro procura il primo punto all’iberico. Un rovescio in rete costa a Nadal le prime due palle break da salvare. Dritto inside out…out! Break Djokovic, 2-0.Novak spinge con ritmo e lunghezza di palla, Rafa è corto e subisce. Il serbo è incontenibile, gioca in totale anticipo. 3-0, con un parziale terrificante di 12 punti 1. Cerca di scuotersi Rafa, apre al massimo l’angolo spingendo a tutta, ma si prende troppi rischi e sbaglia. 30-40, altra palla break per il n.1. La risposta di Djokovic vola via. Solo alzando il rendimento della prima Nadal può entrare in partita, lo capisce e trova finalmente i quindici per il suo primo game. Nole in controllo, sale 4-1 senza aver perso un solo punto alla battuta. L’iberico ringhia al servizio, cerca di smuoversi anche mentalmente con qualche scambio ad alta tensione ed adrenalina, ma il serbo non molla niente alla battuta. Il set segue i turni di servizio. Nadal vince il primo punto in risposta nel nono game, con Djokovic al servizio per chiudere il parziale. Il punto del 30-15 è lo specchio del set: Nadal ora spinge, apre l’angolo, ma Nole non cede un centimetro e porta Rafa all’errore. Lo sguardo di Djokovic è infuocato appena strappato il set point. 6-3 per il n.1, ampiamente meritato. Troppo intenso, preciso. Travolgente. Però Nadal sembra entrato in partita, almeno si è scosso dopo l’avvio traumatico.

Secondo set, Nadal alla battuta. Prova a spingere ma Djokovic è un muro, servono grandi rischi per strappare il primo game. Al contrario il serbo veleggia in sicurezza, serve preciso e la risposta dell’iberico non punge. 1 pari. La prima esterna di Rafa inizia a pungere, la “vera” partita forse è iniziata. Il vero problema tecnico di Nadal stamattina è che le sue variazioni (tagli in back o palle con rotazione estrema) non mettono fuori tempo Djokovic, capace di colpire sempre con anticipo e precisione. Quindi deve prendersi grandi rischi e commette errori, anche perché Novak tira colpi lunghissimi e non sbaglia mai. L’ennesima risposta profonda e precisa costa a Rafa l’errore del 15-40, due palle break delicatissime. Si scambia, Nole è in controllo, gioca una smorzata nemmeno perfetta, ma Nadal sbaglia il lob successivo sotto rete. Break Djokovic, avanti 3-2 e servizio. Un’ora di tennis, dominato dal serbo. Improvviso, arriva il primo momento di vuoto di Novak, perde l’equilibrio, due errori. 15-30. Per la prima volta Nadal ha una mini chance. Niente, è solo un’illusione. Djokovic comanda col dritto, gioca in anticipo e fa correre l’iberico che da troppo lontano non riesce a ribaltare lo scambio. E’ il game più duro del match, ai vantaggi. Urla Novak, intuendo che era il momento critico, in cui Rafa poteva rientrare in partita, non solo nello score ma “fisicamente”. 4-2 Djokovic. Impressionante come il n.1 disegna il campo, come il dritto sia preciso, veloce e Nadal corra “a vuoto”, rimettendo tutto, ma ogni volta più lento, più corto, più difensivo. Proprio quando Nadal sembrava rientrare in partita, Djokovic alza il ritmo, e lo punisce, in tutti i sensi, spingendo a tutta a prendendosi di forza un break sanguinoso. 5-2 per il n.1, saldamente al comando in una partita, per adesso, senza storia. 6-2 Djokovic, due set avanti, ma soprattutto c’è un abisso con il rivale. Per ora. Nadal ci prova, ma sembra non avere armi tecniche per ribaltare la partita.

Terzo set, Nadal di nuovo al servizio. Il volto dello spagnolo è scosso, ma ci prova, non si arrende, da grandissimo fighter. Prova ad abbreviare i tempi di gioco, visto che è sempre in difesa nello scambio, scende a rete a prendersi il punto. Un flebile “Vamo” per caricarsi, sul 1-0 a suo favore. Ma più che della carica, a Nadal servirebbe un’arma tecnica per uscire dalla difesa nello scambio, neutralizzare quel pressing in lungo linea del serbo che non gli da tempo di imbastire la sua ragnatela. Dovrebbe rispondere meglio, scambiare più profondo, sbagliare di meno. “L’altro” non è d’accordo, e lo porta a subire una vera e propria lezione, tecnica e tattica. Una delle peggiori subite in carriera. 1 pari. Terzo game: Nadal incassa una risposta assurda, anche un po’ fortunata, di Novak, accusa il colpo e commette doppio fallo. 15-30. Djokovic fiuta il momento decisivo, spinge col dritto e sale 15-40. Due chance di break che possono chiudere la partita. Nadal spinge al massimo, si prende tutti i rischi possibili e salva il primo. Non può niente sulla seconda: Djokovic spacca lo scambio con un lungo linea di rovescio perfetto, che manda Rafa fuori campo, in difesa estrema, subendo quindi una smorzata perfetta di rovescio. Break Djokovic, 2-1 e servizio. Dominio terrificante del serbo. Con grande intensità consolida il break sul 3-1, tutto sembra facile, tutto gli riesce, sia arrivando sulla palla in corsa che da fermo. Disegna il campo, perfetto. Nadal strappa con le unghie una palla break sotto 2-3, ma Djokovic la gioca con grande precisione, spingendo e calcolando il rischio, annullandola. Respinto l’ultimo assalto, vola 4-2 e mette in cassaforte il match. Sul 4-3, Nadal, spalle al muro, spinge in modo brutale col dritto, per una volta è lui in comando. Si vai a vantaggi. Ma la risposta non lo aiuta, è stato questo il suo tallone d’Achille. 5-3 Nole, ad un passo dall’ennesima coppa Down Under. Un’ultima chance per Nadal? Macché! Djokovic vuole chiuderla qua, alza ancora il livello alla risposta e si prende il game, con forza brutale. Chiude 6-3, con un sorriso liberatorio ma anche consapevole di aver stravinto, di aver dominato. Di essere nettamente il migliore al mondo.

L’annata è appena iniziata. Si parla di giovani che salgono. Questo Djokovic sembra, di nuovo, irraggiungibile. Per tutti.

Marco Mazzoni

@marcomazz

