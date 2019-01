Challenger Rennes, Punta del Este e Newport Beach: I risultati con il dettagliato delle Semifinali

Rennes Challenger – Semifinali

Court Colette Besson – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [4] Fabricio Neis / Purav Raja vs David Pel / Antonio Sancic



Il match deve ancora iniziare

2. [14] Antoine Hoang vs [15] Corentin Moutet (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Ricardas Berankis vs [7] Yannick Maden



Il match deve ancora iniziare

Punta del Este Challenger – Semifinali

Cancha Central – Ora italiana: 21:30 (ora locale: 5:30 pm)

1. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs [2/PR] Guido Andreozzi / Guillermo Duran



Il match deve ancora iniziare

2. Emilio Gomez vs [4] Thiago Monteiro (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Facundo Bagnis vs [11] Facundo Arguello (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

Newport Beach Challenger – Semifinali

Court 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1/WC] Taylor Fritz vs Enzo Couacaud



Il match deve ancora iniziare

2. Mardy Fish vs Tommy Haas (non prima ore: 03:00)



Il match deve ancora iniziare

3. James Blake vs Andy Roddick (non prima ore: 04:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Mardy Fish OR Tommy Haas vs James Blake OR Andy Roddick (non prima ore: 05:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [16] Brayden Schnur vs Donald Young



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Miomir Kecmanovic / Darian King vs [3] Romain Arneodo / Andrei Vasilevski



Il match deve ancora iniziare