WTA San Pietroburgo: Il Tabellone di Quali. Sono due le azzurre al via

St. Petersburg Premier | Indoor | $823.000

(1) Kuzmova, Viktoria vs Radanovic, Dejana

(WC) Lukas, Tena vs Bonaventure, Ysaline

Zavatska, Katarina vs Smitkova, Tereza

Boulter, Katie vs (5) Pera, Bernarda

(2) Bencic, Belinda vs Kalinina, Anhelina

Kudermetova, Veronika vs Trevisan, Martina

Paolini, Jasmine vs Samsonova, Liudmila

Doi, Misaki vs (8) Gasparyan, Margarita

(3) Lapko, Vera vs Zarycka, Anastasia

Kalinskaya, Anna vs (WC) Konjuh, Ana

Grammatikopoulou, Valentini vs Fett, Jana

Ivakhnenko, Valentyna vs (6) Alexandrova, Ekaterina

(4) Petkovic, Andrea vs Diatchenko, Vitalia

Vikhlyantseva, Natalia vs (WC) Mishina, Daria

(WC) Selekhmeteva, Oksana vs Frech, Magdalena

Martincova, Tereza vs (7) Arruabarrena, Lara

Sibur Arena – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Veronika Kudermetova vs Martina Trevisan

2. [2] Belinda Bencic vs Anhelina Kalinina

3. Jasmine Paolini vs Liudmila Samsonova

4. Misaki Doi vs [8] Margarita Gasparyan

5. Natalia Vikhlyantseva vs [WC] Daria Mishina

6. [4] Andrea Petkovic vs Vitalia Diatchenko

7. Anna Kalinskaya vs [WC] Ana Konjuh

8. [3] Vera Lapko vs Anastasia Zarycka

Dynamo TC – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [1] Viktoria Kuzmova vs Dejana Radanovic

2. [WC] Tena Lukas vs Ysaline Bonaventure

3. Katarina Zavatska vs Tereza Smitkova

4. Katie Boulter vs [5] Bernarda Pera

5. [WC] Oksana Selekhmeteva vs Magdalena Frech

6. Tereza Martincova vs [7] Lara Arruabarrena

7. Valentyna Ivakhnenko vs [6] Ekaterina Alexandrova

8. Valentini Grammatikopoulou vs Jana Fett