Australian Open Juniores: LIVE i risultati dei giocatori italiani impegnati nel primo turno. Avanzano Musetti e Darderi. Fuori Martina Biagianti

Comincia nel migliore dei modi l’avventura di Lorenzo Musetti agli Australian Open junior. Il 16enne di Carrara, finalista agli US Open 2018 e prima testa di serie ha esordito superando la wild card australiana Tai Sach: 64 60.

Al secondo turno trpverà il vietnamita Phuong Van Nguyen.

Ottimo esordio nel main draw anche per Luciano Darderi: il 16enne italo-argentino, promosso dalle qualificazioni, ha battuto in rimonta per 57 76 (3) 62 il thailandese Thantub Suksumrarn. Prossimo ostacolo per lui lo statunitense Emilio Nava, 13esima testa di serie.

Fuori, invece, Martina Biagianti, 17enne romana (spegnerà 18 candeline martedì prossimo), che ha ceduto per 61 62 all’ucraina Daria Snigur.

Australian Open Juniores – Italiani e Italiane – 1° Turno

Court 22 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00) – 2° Incontro

(1) L. Musetti vs (WC) T. Sach



GS Australian Open L. Musetti [1] L. Musetti [1] 6 6 T. Sach T. Sach 4 0 Vincitore: L. Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 L. Musetti 30-0 40-0 5-0 → 6-0 T. Sach 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 L. Musetti 40-15 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 T. Sach 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 L. Musetti 15-0 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 2-0 T. Sach 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 T. Sach 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-4 → 5-4 L. Musetti 0-15 df 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Sach 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Sach 40-A 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 T. Sach 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df df 1-0 → 1-1 T. Sach 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Court 10 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00) – 2° Incontro

D. Snigur vs M. Biagianti



GS Australian Open D. Snigur D. Snigur 6 6 M. Biagianti M. Biagianti 1 2 Vincitore: D. Snigur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Biagianti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 D. Snigur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Biagianti 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 3-2 → 4-2 D. Snigur 15-0 30-0 30-15 2-2 → 3-2 M. Biagianti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Snigur 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 M. Biagianti 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Snigur 0-15 df 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Biagianti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 5-1 → 6-1 D. Snigur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 5-1 M. Biagianti 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 D. Snigur 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 M. Biagianti 15-0 15-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 D. Snigur 15-0 15-15 df 40-15 40-30 1-0 → 2-0 M. Biagianti 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00) – 4° Incontro

(Q) L. Darderi vs T. Suksumrarn