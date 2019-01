Australian Open: Fabbiano, vittoria da “gigante” incassando 67 Ace: Con -65 al servizio stabilisce un record di tutti i tempi (di Marco Mazzoni)

Un Gigante. Thomas Fabbiano è stato enorme oggi a Melbourne. Aveva di fronte un vero gigante, 213 cm contro i suoi 173… 40 di differenza, che nel tennis iper sbilanciato sul lato atletico e della potenza sono un handicap micidiale. Ma la differenza più incredibile che Tommy è riuscito a superare è quella degli Ace: 67 vs. 2. un -65 incredibile, il gap più ampio di tutti i tempi mai colmato con una vittoria.Meritatissima. Tra l’altro Opelka si è salvato mille volte nel match grazie al servizio, ma non ha trovato nemmeno un Ace nel tiebreak decisivo al quinto… segno di come alla fine il servizio sia un’arma micidiale ma che parte soprattutto dalla testa (Ivanisevic docet, il Re degli Ace ma che spesso proprio nei momenti decisivi, non ne trovava…).

La testa invece è stato il vero colpo vincente dell’azzurro. Fabbiano ha giocato una partita quasi perfetta, unica sbavatura il tiebreak del primo set, in cui si è fatto rimontare. Lì ha tremato, ma ha subito resettato tutto e ripartito, ancor più forte e convinto dell’avvio. Thomas è stato esemplare in campo (come sempre). Tatticamente ha interpretato il match alla perfezione: servire bene con alte percentuali (80% complessivo di prime, statistica eccellente) per non farsi aggredire da un rivale che alla risposta ci prova, sapendo di essere quasi “inbrekkabile”. E’ stato preciso, ha spinto senza quasi mai forzare, senza esagerare. Paziente, ha lavorato ai fianchi, ma non è stato mai a guardare, non è mai stato passivo. Ha condotto spesso gli scambi facendo muovere il “gigante” e portandolo all’errore. Ha risposto come meglio ha potuto, senza mai farsi abbattere dalla frustrazione del “non toccarla mai”. Questa forza mentale è stata la chiave della sua grande vittoria, il suo restare focalizzato, incassare Ace, bordate, game senza alcun ritmo senza mai perdere il suo ritmo, la sua costanza, la sua lucidità tattica. Thomas ha corso molto e corso bene, stazionando nelle zone del campo più corrette per non perdere troppo campo e farlo perdere ad Opelka in risposta. E’ stato anche aggressivo, quando serviva.

Bravo, bravissimo. Si è guadagnato il sogno di disputare per la prima volta un terzo turno agli Australian Open, grazie ad un’ottima partita ed un super tiebreak finale stupendo, in cui non ha sbagliato niente ed è stato positivo, aggressivo. Perfetto.

Riviviamo allora la cronaca di questo game decisivo, che ci ha fatto restare incollati allo schermo.

Primo punto, serve Tommy. Scambio col dritto, sbaglia l’americano. 1-0. Servizio, attacco e volee cross stretta, bravo Reilly, 1 pari. Prima out… si scambia sulla seconda. Comanda Fabbiano, Opelka era fuori dal campo, ma sbaglia l’azzurro cercando un inside in troppo stretto. 2-1 Opelka. Spinge Fabbiano e segue a rete, volee non definitiva ma basta per il 2 pari. Gran scambio nel quinto punto, entrambi ci provano, spingono, corrono, ma è l’americano a sbagliare per primo, un rovescio crolla in rete. 3-2 Fabbiano, ancora senza mini break. Eccolo il mini break! Tommy tira un rovescio passante cross in corsa bellissimo, tirato da oltre il corridoio, imprendibile. Esulta Fabbiano, è un punto bellissimo e di una importanza fondamentale. Si gira 4-2, Fabs avanti, serve ancora Opelka. Ancora niente prima, e nessun Ace per Reily finora. Esterna la frustrazione il gigante, e sbaglia un dritto banale in spinta. 5-2 Fabbiano. 6-2, risposta lunga di Opelka, furibondo. Tommy resta tranquillo, si prende il tempo per servire, ma c’è tensione, evidente. Una seconda aggressiva provoca un altro errore in risposta, Fabbiamo scappa via 7-2. Mazzata di Opelka alla battuta, 7-3, e quindi 7-4, il lob di Tomas è lungo. Torna a servire l’azzurro, a soli 3 punti da una impresa per lui storica. Disegna il campo: prima esterna, dritto stretto inside out e rovescio preciso lungo linea. Intenso, senza forzare troppo e facendo correre il rivale. 8-4 Fabbiano. Stavolta il forcing col dritto di Opelka è troppo potente, 8-5 Fabbiano, torna alla battuta lo yankee. Corre avanti Opelka, ma si fa trovare nella terra di nessuno, pizzicato dal passante lungo linea preciso di Fabbiano. 9-5, 4 match point. Ancora niente Ace per Opelka, a zero nel super tiebreak! Altro passante, stavolta di rovescio, 10-5! Vince Fabbiano urla di gioia. Con questa meravigliosa partita strappa il terzo turno per lui in uno Slam. Avanti tutta adesso!

Marco Mazzoni

@marcomazz