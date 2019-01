Australian Open: “Anno nuovo, Thiem vecchio” (di Marco Mazzoni)

“Anno nuovo, Thiem vecchio”. Questa la sensazione netta ricavata dal match d’esordio dell’austriaco nel primo Slam stagionale. Una grande, splendida battaglia vs. Benoit Paire, portata a casa sì, ma con tanta, troppa fatica, sia per lo score che per la condotta in campo. Questo match era probabilmente il primo turno più interessante dell’intero tabellone, insieme a Wawrinka vs. Gulbis, che purtroppo è durato pochissimo per il KO fisico di Ernests (sic). La partita tra il francese e l’austriaco non ha deluso, per fortuna. Grande intensità, totale contrasto di stile, è iniziata tardino ed è finita tardissimo, cinque tirati set. Alla fine l’ha spuntata Dominic, ma di pochissimo. E, come potrebbe pensare chi non l’ha vista, non per maggior forza fisica e freschezza dell’allievo di Bresnik, al contrario visibilmente provato dalla lunga battaglia.

Personalmente amo il tennis di Benoit, uno dei pochi che vale sempre il prezzo del biglietto. Sotto di due set, e dopo lunghi monologhi di frustrazione, nessuno avrebbe scommesso in una rimonta, in un quinto set addirittura equilibrato. Invece è accaduto, per merito di Paire ma anche demerito di Thiem. Il tostissimo austriaco, forte di due set e fortissimo della sua straripante potenza fisica, invece di salire in cattedra s’è “ammosciato”… Ha calato vistosamente l’intensità, la gittata dei suoi drive, l’efficacia generale del suo tennis. La prima è crollata, non tanto come percentuali ma come resa e precisione; i suoi errori sono cresciuti, i vincenti diventati sporadici. Ha perso campo, ha perso il controllo dello scambio, finendo sballottato da una parte all’altra dalle magie del francese, uno che ha la borsa dei trucchi bella grande e ben fornita… Alla fine un game tiratissimo nella stretta finale è costato il break decisivo al francese, ma Thiem l’ha vinta di pochissimo, senza dare affatto una sensazione di superiorità, come si poteva ipotizzare sulla lunga distanza contro un tennista tutt’altro che solido. Ma attenzione: i numeri spesso non mentono… e quelli di “Domi” al quinto sono negativi. Parrebbe bizzarro, vista la condizione atletica dominante e la sua capacità di spinta. Oppure no… Questo è il punto centrale della breve analisi, iniziata con la battuta“Thiem vecchio”.

Dominic stenta ad evolvere. Le stagioni ormai passano, lui è da tempo a ridosso dei big3, pronto a dare zampate soprattutto sul rosso… ma il suo tennis pare fermo. Senza grandi evoluzioni. Da quando si è stabilito tra i migliori (e per arrivarci) è certamente cresciuto. Ma l’ha fatto piùrafforzando i suoi punti di forza, crescendo nella intensità e nella durata della sua prestazione che apportando qualcosa di nuovo e funzionale, un’evoluzione tecnica e tattica. Siamo ad inizio stagione, possibile che in inverno abbia lavorato in modo brutale sul suo fisico con il severissimo coach Bresnik. Magari adesso non è davvero in forma, dovrà esserlo a maggio, per dare la “spallata” a Rafa a Parigi, dopo il primo assalto fallito lo scorso anno. Tutto giusto, forse. Ma non sarebbe più logico cercare di ottenere qualcosa di più con un’evoluzione nel suo tennis? Provando a vincere gli scambi ed i match con più velocità, e soprattutto facendo meno fatica? Se il suo rendimento storico al quinto è negativo, nonostante la sua forza e intensità, significa che Thiem fa troppa fatica a vincere. Si spende troppo, ha un tennis eccessivamente dispendioso, focalizzato interamente sulla spinta “bruta” sempre e comunque, invece di puntare a vincere punti più facili con accelerazioni definitive, tagliare gli angoli, anticipare maggiormente avvicinandosi alla riga di fondo. Un’evoluzione questa oggettivamente non facile(di cui parlo da almeno 3 anni…) per uno con movimenti così ampi e più potenza che “manina”. Però non si vedono reali svolte, aggiustamenti. Migliorie sostanziali. Alla risposta difficilmente entra a rubare tempo e spazio, resta solido, pronto a martellare dal centro del campo senza cadere in posizioni scomode; nonostante quel gancio di dritto stretto, che può fare malissimo a chiunque, tende a cercare lo scontro frontale, a sfondare ed allontanare il rivale dalla riga di fondo “mazzata dopo mazzata”, con un martellamento micidiale ma che gli costa tantissimo sul piano fisico. Con una condotta del genere, senza “piano B”, e contro avversari tosti e di talento, quando la tattica non porta risultati rischia di faticare così tanto da scemare nella intensità e nella spinta, e quindi nella efficacia sulla lunga durata. Proprio come oggi vs. Paire.

Non ho mai considerato Thiem tra i favoriti per questo Australian Open, ma ero molto curioso nel vederlo all’opera, per trovare qualche novità, miglioria ed aggiustamento al suo tennis, sperando di trovarlo più offensivo e rapido nel chiudere il punto. Tutt’altro. Abbiamo trovato un Dominic forte, tosto, che non demorde e che lotta, ma con i soliti colpi, la solita posizione in campo, la solita tattica e, purtroppo, i soliti difetti.

Un solo match è poco per valutare un giocatore in prospettiva torneo. Già dopo il secondo turno le idee saranno più chiare. Nella lunga storia degli Slam è capitato molte volte che uno dei favoriti (o dei potenziali favoriti) sia partito male ma abbia trovato la forma cammin facendo, fino a sorprendere o addirittura vincere il torneo. Auguro a Dominic di crescere di condizione, ma di certo dei big che sono riuscito a vedere nei primi due giorni di Australian Open 2019, Thiem è quello che mi ha convinto di meno. Rafa ruggisce (e per ora, pare sano…), Djokovic controlla, Roger veleggia. Forse non “scapperemo” nemmeno stavolta dai big3? Attendiamo altre conferme, soprattutto da Zverev.

Marco Mazzoni

@marcomazz