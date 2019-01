Australian Open 2019, Berrettini-Tsitsipas: curiosità e statistiche sul match del romano

Sorteggio molto complicato per Matteo Berrettini, chiamato ad inaugurare gli Australian Open 2019 contro il greco Stefanos Tsitsipas, quattordicesimo favorito del seeding. La stagione del romano non è iniziata nel migliore dei modi (sconfitta al primo turno a Doha, ko al secondo ostacolo ad Auckland) e non è proprio positivo l’accoppiamento che il sorteggio tenutosi nella giornata di ieri gli ha riservato: il nativo di Atene, classe 1998, ha conquistato, sul finire della scorsa stagione, le Next Gen ATP Finals di Milano e, in queste prime battute del nuovo anno, ha ottenuto un buon risultato in Hopman Cup al fianco di Maria Sakkari ed è uscito ai quarti di finale del torneo di Auckland.

MATTEO BERRETTINI (ITA) vs STEFANOS TSITSIPAS (14,GRE)

– Non ci sono precedenti tra i due giocatori. Quello della prossima settimana sarà il loro primo scontro diretto, il vincente troverà al secondo turno Viktor Troicki o Roberto Carballes Baena. Eventuale terzo turno con il georgiano Basilashvili

– Matteo Berrettini continua la sua ascesa nel ranking ATP: il romano è alla posizione numero 52 (miglior classifica). Stefanos Tsitsipas è n.15, anche per il greco si tratta del best ranking

– Due tornei ufficiali, nel 2019, per Berrettini, sconfitto al primo turno a Doha (battuto da Bautista Agut) e al secondo turno ad Auckland (ha sconffitto McDonald, per poi perdere con Leonardo Mayer)

– Tsitsipas ha disputato, nelle prime settimane del nuovo anno, l’Hopman Cup (al fianco di Maria Sakkari) e il torneo ATP 250 di Sydney (fermato ai quarti da Andreas Seppi)

– Per entrambi i giocatori sarà la seconda apparizione assoluta agli Australian Open: nel 2018 uscirono entrambi all’esordio, Berrettini battuto da Mannarino e Tsitsipas sconfitto da Shapovalov.

– L’italiano ha giocato appena diciotto partite sul veloce nel circuito ATP: bilancio negativo per il romano, 7 vittorie a fronte di 11 sconfitte. Ben più “rodato”, invece, il suo avversario che disputerà il match numero 56 su questa superficie (bilancio di 29 vittorie e 26 sconfitte)

– Nello spot di Matteo Berrettini c’è anche Stefano Travaglia, che ha superato le qualificazioni e giocherà per la prima volta in carriera nel main draw degli Australian Open

– Stefanos Tsitsipas, sul cemento, ha conquistato il torneo ATP 250 di Stoccolma nel 2018. Nello stesso anno ha disputato la finale alla Rogers Cup contro Rafael Nadal. In totale, sono tre le finali disputate nel circuito maggiore dal ventenne greco

– Una sola finale ATP nella carriera di Matteo Berrettini, che nel luglio scorso ha trionfato in quel di Gstaad (7-6 6-4 su Bautista Agut)

– Le quote dei bookmakers: Berrettini 3.44 – Tsitsipas 1.31