Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 14 gennaio)

E’ ufficialmente entrata nel vivo la stagione agonistica: tantissimi italiani saranno impegnati in giro per il mondo, a partire da lunedì 14 gennaio, nei tornei del circuito Under 18. Da segnalare, in un G1 in Repubblica Ceca, le presenze di Cobolli, Marino, Tabacco e Tiglea nel main draw, mentre Furlanetto partirà dalle qualificazioni.

Federica Sacco, che ha rinunciato agli Australian Open, sarà impegnata in un torneo di Grado 2 in India. Lo Slam australiano, che inizierà nel prossimo fine settimana, sarà seguito da LiveTennis con aggiornamenti quotidiani.

RPM Junior Open 2019 (Repubblica Ceca – G1 – Carpet indoor)

Q: Marco Furlanetto

MD: Flavio Cobolli, Pietro Marino, Fausto Tabacco

Babolat Cup (Turchia – G3 – Cemento outdoor)

MD: Lorenzo Rottoli, Andrea Fiorentini

Tel Aviv Academy ITF Junior (Israele – G4 – Cemento outdoor)

Q: Lorenzo Vincenti

MD: Giulio Perego

Sport Hotel Kurz Junior Classic (Austria – G4 – Carpet indoor)

Q: Gianluca Croce, Filippo Mondini

MD: Mattia Bernardi

ITF Angie Academy (Polonia – G5 – Carpet indoor)

Q: Alexander Gammariello, Riccardo Rotilio, Giuseppe Bonaiuti

Siroki Brijeg Open 1 (Bosnia-Herzegovina – G5 – Carpet indoor)

Q: Leonardo Rossi, Andrea Piergentili

MD: Giovanni Peruffo

RPM Junior Open 2019 (Repubblica Ceca – G1 – Carpet indoor)

MD: Cristina Elena Tiglea

India ITF Juniors – 2 (India – G2 – Cemento outdoor)

MD: Federica Sacco

Sport Hotel Kurz Junior Classic (Austria – G4 – Carpet indoor)

MD: Sara Donnini, Carlotta Mencaglia, Sveva Bernardi

Tel Aviv Academy ITF Junior (Israele – G4 – Cemento outdoor)

Q: Emma Boggiali, Elisa Andrea Camerano

MD: Arianna Zucchini

18th UAE – Dubai ITF Junior Championships (Emirati Arabi Uniti – G4 – Cemento outdoor)

Q: Francesca Passaglia

Siroki Brijeg Open 1 (Bosnia-Herzegovina – G5 – Carpet indoor)

Q: Sofia Antonella Caldera, Elena Raffaeta, Camilla Raggi, Sharon Farcomeni, Carlotta Moccia, Giada Rossi, Giulia Costantini Melchiorri, Diletta Mancinelli

MD: Jennifer Ruggeri

ITF Angie Academy (Polonia – G5 – Carpet indoor)

MD: Sofia Pizzoni