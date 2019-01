Kooyong Classic 2019, risultati Day 3: Destanee Aiava supera Cirstea, bene Shapovalov e Cilic

E’ andata in archivio la terza ed ultima giornata del Kooyong Classic 2019, tradizionale torneo d’esibizione che si disputa in quel di Melbourne a pochi giorni dal via ufficiali degli Australian Open. Quattro incontri giocati quest’oggi, due singolari maschili, un singolare femminile e, in chiusura, un doppio maschile tra tennisti di casa.

In apertura di programma si è registrato il successo, in tre set, di Denis Shapovalov su Jack Sock. Marin Cilic ha liquidato in due set (6-4 6-4) lo spagnolo Fernando Verdasco, mentre Destanee Aiava ha risolto solamente per 11-9 al supertiebreak decisivo la serrata lotta con la rumena Sorana Cirstea. John Peers e Aleksandar Vukic, infine, hanno sconfitto Smith/Whittington per 6-3 6-4.

RISULTATI DAY 3 – KOOYONG CLASSIC 2019:

Denis Shapovalov (CAN) b. Jack Sock (USA) 6-2 3-6 10-3

Marin Cilic (CRO) b. Fernando Verdasco (ESP) 6-4 6-4

Destanee Aiava (AUS) b. Sorana Cirstea (ROU) 2-6 6-4 11-9

John Peers (AUS)/Aleksandar Vukic (AUS) b. John-Patrick Smith (AUS)/Andrew Whittington (AUS) 6-3 6-4