Combined Sydney: LIVE i risultati con il dettagliato dei Quarti di Finale. Andreas Seppi elimina Stefanos Tsitsipas ed è in semifinale

Bellissima vittoria di Andreas Seppi che vola in semifinale nel torneo ATP 250 di Sydney.

Nella notte italiana il 34enne di Caldaro, numero 37 Atp ed ottava testa di serie, ha battuto in rimonta per 46 64 64, dopo oltre due ore di lotta, il primo favorito del tabellone, il Next Gen greco Stefanos Tsitsipas, 20 anni da Atene, numero 15 del ranking mondiale.

Da segnalare che Seppi nel terzo e decisivo set dopo aver annullato sul 3 a 4 due palle break che avrebbero mandato il greco a servire per il match sul 5 a 3, piazzava il break decisivo sul 4 pari (ai vantaggi dal 40-15) e poi sul 5 a 4 teneva a 0 il turno di battuta chiudendo la contesa per 6 a 4.

In semifinale ora affronterà l’argentino Diego Schwartzman.

Sydney – Quarti di Finale

KEN ROSEWALL ARENA – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Stefanos Tsitsipas vs [8] Andreas Seppi



ATP Sydney Stefanos Tsitsipas [1] Stefanos Tsitsipas [1] 6 4 4 Andreas Seppi [8] Andreas Seppi [8] 4 6 6 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 2-2 → 3-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 A-40 ace 40-40 df A-40 3-5 → 4-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 1-3 → 2-3 A. Seppi 0-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df ace 4-4 → 5-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. Ashleigh Barty vs [10] Elise Mertens (non prima ore: 04:30)



WTA Sydney Ashleigh Barty Ashleigh Barty 6 6 Elise Mertens [10] Elise Mertens [10] 3 3 Vincitore: A. BARTY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 A. Barty 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 E. Mertens 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 3-3 → 4-3 A. Barty 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-3 → 6-3 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Barty 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 A. Barty 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Barty 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [5] Alex de Minaur vs [WC] Jordan Thompson (non prima ore: 06:00)



ATP Sydney Alex de Minaur [5] Alex de Minaur [5] 7 6 Jordan Thompson Jordan Thompson 6 3 Vincitore: A. DE MINAUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-2 → 3-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 J. Thompson 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 J. Thompson 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

4. [5/WC] Petra Kvitova vs [2] Angelique Kerber (non prima ore: 09:00)



WTA Sydney Petra Kvitova [5] Petra Kvitova [5] 15 2 Angelique Kerber [2] • Angelique Kerber [2] 40 3 2 Game points Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Kerber 30-0 30-15 40-15 2-3 P. Kvitova 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-2 → 2-3 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Kerber 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Kvitova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. John Millman vs [4] Gilles Simon



ATP Sydney John Millman John Millman 0 0 Gilles Simon [4] • Gilles Simon [4] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Simon 0-0

SHOW COURT 1 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Aliaksandra Sasnovich vs Timea Bacsinszky



WTA Sydney Aliaksandra Sasnovich Aliaksandra Sasnovich 6 6 Timea Bacsinszky Timea Bacsinszky 3 3 Vincitore: A. SASNOVICH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 T. Bacsinszky 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 A. Sasnovich 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 T. Bacsinszky 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-0 → 4-0 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Bacsinszky 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 A. Sasnovich 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Bacsinszky 0-15 15-15 15-30 30-40 5-3 → 6-3 A. Sasnovich 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-2 → 5-3 T. Bacsinszky 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 A. Sasnovich 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 T. Bacsinszky 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Bacsinszky 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Bacsinszky 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [3] Diego Schwartzman vs [Q] Yoshihito Nishioka



ATP Sydney Diego Schwartzman [3] Diego Schwartzman [3] 6 3 7 Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 1 6 6 Vincitore: D. SCHWARTZMAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Y. Nishioka 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 D. Schwartzman 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Nishioka 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-5 → 3-6 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Y. Nishioka 30-0 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 5-1 → 6-1 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 5-1 D. Schwartzman 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-0 → 5-0 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [Q] Yulia Putintseva vs [7] Kiki Bertens



WTA Sydney Yulia Putintseva Yulia Putintseva 2 2 Kiki Bertens [7] Kiki Bertens [7] 6 6 Vincitore: K. BERTENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Bertens 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Y. Putintseva 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 2-1 K. Bertens 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. [3] Andreja Klepac / Maria Jose Martinez Sanchez vs Eri Hozumi / Alicja Rosolska



WTA Sydney Andreja Klepac / Maria Jose Martinez Sanchez [3] Andreja Klepac / Maria Jose Martinez Sanchez [3] 6 2 8 Eri Hozumi / Alicja Rosolska Eri Hozumi / Alicja Rosolska 4 6 10 Vincitori: HOZUMI / ROSOLSKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 E. Hozumi / Rosolska 0-1 E. Hozumi / Rosolska 0-1 1-1 2-1 ace 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 5-5 6-5 6-6 6-7 6-8 7-8 8-8 9-8 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Hozumi / Rosolska 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 E. Hozumi / Rosolska 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 E. Hozumi / Rosolska 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 ace 1-2 → 1-3 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 E. Hozumi / Rosolska 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Hozumi / Rosolska 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 5-4 E. Hozumi / Rosolska 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 E. Hozumi / Rosolska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 E. Hozumi / Rosolska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-0 → 4-0 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 E. Hozumi / Rosolska 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Klepac / Jose Martinez Sanchez 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

5. [WC] Lleyton Hewitt / Jordan Thompson vs Martin Klizan / Nicholas Monroe



ATP Sydney Lleyton Hewitt / Jordan Thompson Lleyton Hewitt / Jordan Thompson 0 0 Martin Klizan / Nicholas Monroe • Martin Klizan / Nicholas Monroe 0 0 Match sospeso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Klizan / Monroe 0-0

COURT 3 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu vs Aleksandra Krunic / Katerina Siniakova



WTA Sydney Gabriela Dabrowski / Yifan Xu [1] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu [1] 2 4 Aleksandra Krunic / Katerina Siniakova Aleksandra Krunic / Katerina Siniakova 6 6 Vincitori: KRUNIC / SINIAKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Krunic / Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 A. Krunic / Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 G. Dabrowski / Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 A. Krunic / Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Krunic / Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Dabrowski / Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Krunic / Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Dabrowski / Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Krunic / Siniakova 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 2-6 G. Dabrowski / Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 A. Krunic / Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 A. Krunic / Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 G. Dabrowski / Xu 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 A. Krunic / Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Dabrowski / Xu 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

2. [1] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu OR Aleksandra Krunic / Katerina Siniakova vs Miyu Kato / Makoto Ninomiya



