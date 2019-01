Hopman Cup 2019 – Finale: La Svizzera batte la Germania per 2 a 1. Per Roger Federer e Belinda Bencic è il secondo successo consecutivo a Perth (VIDEO)

La Hopman Cup è per il secondo anno consecutivo della Svizzera. Roger Federer e Belinda Bencic, dopo aver concluso in testa il Gruppo B con Grecia, Gran Bretagna e Stati Uniti, sono venuti a capo in finale della Germania (proprio) come lo scorso anno, imponendosi per 2-1.

Partito alla grande con il promettente successo di un Federer apparso già in grande spolvero su Zverev per 6-4 6-2, l’ultimo atto è stato rimesso in equiibrio da Angelique Kerber che, pur soffrendo, ha concesso unicamente un tie-break alla Bencic (6-4 7-6 8/6 il punteggio finale). A decidere una finale dai diversi colpi spettacolari è allora stato il doppio misto, terminato sul 4-0 1-4 4-3 (4/3) in favore degli elvetici. Per la Svizzera si tratta del quarto successo della storia nella competizione.

Un Roger Federer apparso in grande spolvero non ha avuto problemi a consegnare il primo punto alla Svizzera nella finale della Hopman Cup. Opposto al tedesco Alexander Zverev (ATP 4), battuto per 6-4 6-2, l’elvetico è apparso più brillante del suo avversario fin da subito, ma ha dovuto attendere il decimo game per far suo il primo set.

Nella seconda frazione si è invece rapidamente portato sul 3-0 per poi controllare l’incontro e guadagnarsi un altro break.

FINAL: SWITZERLAND b. GERMANY 2-1

Roger Federer (SUI) d Alexander Zverev (GER) 6-4 6-2

Angelique Kerber (GER) d Belinda Bencic (SUI 6-4 7-6(6)

B. Bencic (SUI) R. Federer (SUI) b. A. Kerber (GER) A. Zverev (GER) 4-0 1-4 4-3 (4)