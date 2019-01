WTA Shenzhen: LIVE i risultati delle Semifinali e della Finale

WTA Shenzhen International | Cemento | $750.000 – Semifinali e Finale

Centre Court – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Aryna Sabalenka vs Yafan Wang



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Aryna Sabalenka OR Yafan Wang vs Alison Riske OR [WC] Vera Zvonareva (non prima ore: 07:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Yingying Duan / Renata Voracova vs [2] Shuai Peng / Zhaoxuan Yang



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alison Riske vs [WC] Vera Zvonareva



Il match deve ancora iniziare