Sara Sorribes Tormo, trasferimento “proibitivo” da Auckland a Hobart

Il programma dei quarti di finale dell’ASB Classic di Auckland si è concluso a notte inoltrata, quando in Nuova Zelanda stava per scoccare l’una del mattino. Su-Wei Hsieh si è imposta, nell’ultimo incontro di una giornata che ha visto tre match su quattro decidersi al terzo set, sulla spagnola Sara Sorribes Tormo col punteggio di 6-3 6-2, regalandosi la semifinale contro la sorprendente Bianca Andreescu che, dopo aver superato Caroline Wozniacki, ha vinto un match rocambolesco contro l’eterna Venus Williams.

Una sconfitta quantomeno prevedibile per Sara Sorribes Tormo, classe 1996 e n.86 del ranking WTA. La tennista iberica è iscritta alle qualificazioni del WTA International di Hobart, il cui inizio è previsto per la giornata di domani: gli organizzatori, stando all’ordine di gioco pubblicato da qualche ora, le concederanno di scendere in campo nel pomeriggio, non prima delle 16 locali sul Campo 8, contro la francese Fiona Ferro.

Uno spostamento, quello dalla metropoli neozelandese alla capitale dello stato della Tasmania, più complicato del previsto, specialmente per le poche ore a disposizione della giocatrice spagnola. Un match terminato all’una del mattino, pochissimi istanti per un riposo degno di nota e poi subito il volo, che durerà non meno di tre ore e mezza, in direzione Australia: arrivata ad Hobart, nemmeno il tempo di ambientarsi che sarà già il momento di scendere in campo contro Fiona Ferro nel primo turno del tabellone cadetto. Come se non bastasse, anche il problema del fuso orario influirà sulla prestazione di Sorribes Tormo: ad Hobart l’orologio è posizionato due ore più indietro rispetto ad Auckland.

Lorenzo Carini