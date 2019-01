Video del Giorno: Il doppio tra Federer e Serena Williams. Dichiara Serena “è stato fantastico giocare contro il più grande di tutti i tempi”

Serena Williams: “Io e Roger siamo in giro da 20 anni, io cerco di imitare tutto quello che fa lui, se non si ritirerà penso che non lo farò nemmeno io.

E’ stata un’esperienza bellissima. Io e lui siamo cresciuti insieme, guardandoci l’uno con l’altra… Dopo tutti questi anni ci siamo detti: ‘possibile che non ci siamo mai incontrati in campo?’. Insomma, è stato fantastico giocare contro il più grande di tutti i tempi, che poi è una persona con un grandissimo carisma, anche fuori dal campo”.

Un Grazie a grandepaci