Challenger Playford: Il Nuovo Tabellone Principale a 48 giocatori. Diversi azzurri al via

Challenger Playford CH | Cemento | $81.240 – Parte Alta

(1) Sonego, Lorenzo vs Bye

Kolar, Zdenek vs Gutierrez-Ferrol, Sergio

Molleker, Rudolf vs Troicki, Viktor

Bye vs (13) Otte, Oscar

(11) Koepfer, Dominik vs Bye

Soeda, Go vs Gaio, Federico

Escobedo, Ernesto vs Donati, Matteo

Bye vs (8) Moraing, Mats

(3) Harris, Lloyd vs Bye

Safwat, Mohamed vs (WC) Santillan, Akira

(WC) Saville, Luke vs Kamke, Tobias

Bye vs (16) Krstin, Pedja

(9) Lestienne, Constant vs Bye

Qualifier vs (WC) Vukic, Aleksandar

(P) Lopez Perez, Enrique vs (WC) Hijikata, Rinky

Bye vs (5) Travaglia, Stefano

Parte Bassa

(6) Moutet, Corentin vs Bye

Moriya, Hiroki vs Watanuki, Yosuke

Paul, Tommy vs (P) Zhurbin, Alexander

Bye vs (12) Bublik, Alexander

(14) Vanni, Luca vs Bye

Majchrzak, Kamil vs Evans, Daniel

Qualifier vs (P) Li, Zhe

Bye vs (4) Menendez-Maceiras, Adrian

(7) Ito, Tatsuma vs Bye

Nedovyesov, Aleksandr vs Zhang, Ze

(P) Doumbia, Sadio vs (WC) Purcell, Max

Bye vs (10) Dutra Silva, Rogerio

(15) Laaksonen, Henri vs Bye

Pavlasek, Adam vs Hemery , Calvin

Napolitano, Stefano vs De Greef, Arthur

Bye vs (2) Ruud, Casper