ATP Brisbane: Il Tabellone Principale. Rafael Nadal guida il seeding
ATP Brisbane 250 | Cemento | $527.880
(1) Nadal, Rafael vs Bye
Qualifier vs (PR) Tsonga, Jo-Wilfried
(WC) Bolt, Alex vs Thompson, Jordan
(WC) Popyrin, Alexei vs (7) de Minaur, Alex
(4) Medvedev, Daniil vs Bye
(WC) Duckworth, James vs (PR) Murray, Andy
Mayer, Leonardo vs Qualifier
Bedene, Aljaz vs (5) Raonic, Milos
(8) Kyrgios, Nick vs Harrison, Ryan
Chardy, Jeremy vs Struff, Jan-Lennard
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (3) Edmund, Kyle
(6) Dimitrov, Grigor vs Nishioka, Yoshihito
Millman, John vs Sandgren, Tennys
Fritz, Taylor vs Kudla, Denis
Bye vs (2) Nishikori, Kei
TAG: ATP Brisbane, ATP Brisbane 2019
4 commenti
Medvedev
Nishikori
De Minaur
Kyrgios
Nadal
Raonic
Edmund
Dimitrov
Nadal
Nishikori
Medvedev
Kyrgios
De Minaur
Raonic
Edmund
Dimitrov
NADAL
NISHIKORI
RAONIC
KYRGIOS
DE MINAUR
MEDVEDEV
EDMUND
DIMITROV
Tabellone di altissimo livello.
Già tsonga al secondo turno per Rafa.
Vamossss