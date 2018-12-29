Circuito ATP ATP, Copertina

ATP Brisbane: Il Tabellone Principale. Rafael Nadal guida il seeding

29/12/2018 08:20 4 commenti
Rafael Nadal classe 1986 e n.2 del mondo
Rafael Nadal classe 1986 e n.2 del mondo

AUS ATP Brisbane 250 | Cemento | $527.880
(1) Nadal, Rafael ESP vs Bye
Qualifier vs (PR) Tsonga, Jo-Wilfried FRA
(WC) Bolt, Alex AUS vs Thompson, Jordan AUS
(WC) Popyrin, Alexei AUS vs (7) de Minaur, Alex AUS

(4) Medvedev, Daniil RUS vs Bye
(WC) Duckworth, James AUS vs (PR) Murray, Andy GBR
Mayer, Leonardo ARG vs Qualifier
Bedene, Aljaz SLO vs (5) Raonic, Milos CAN

(8) Kyrgios, Nick AUS vs Harrison, Ryan USA
Chardy, Jeremy FRA vs Struff, Jan-Lennard GER
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (3) Edmund, Kyle GBR

(6) Dimitrov, Grigor BUL vs Nishioka, Yoshihito JPN
Millman, John AUS vs Sandgren, Tennys USA
Fritz, Taylor USA vs Kudla, Denis USA
Bye vs (2) Nishikori, Kei JPN

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4 commenti

Fogno87 29-12-2018 09:49

Medvedev

Nishikori

De Minaur
Kyrgios

Nadal
Raonic
Edmund
Dimitrov

 4
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marcodho 29-12-2018 09:37

Nadal

Nishikori

Medvedev
Kyrgios

De Minaur
Raonic
Edmund
Dimitrov

 3
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Maury 29-12-2018 08:41

NADAL

NISHIKORI

RAONIC
KYRGIOS

DE MINAUR
MEDVEDEV
EDMUND
DIMITROV

 2
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Andi (Guest) 29-12-2018 08:27

Tabellone di altissimo livello.
Già tsonga al secondo turno per Rafa.

Vamossss

 1
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