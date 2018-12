Secondo titolo consecutivo per Claudia Giovine a Monastir

Italiane nei tornei ITF, i risultati del 23 dicembre

Claudia Giovine, tennista brindisina classe 1990, è la regina incontrastata del $15,000 di Monastir (Tunisia). Secondo successo consecutivo per la giocatrice pugliese, attuale n.664 del ranking mondiale, che ha sconfitto, per la seconda volta nel giro di una settimana, la numero uno del seeding Chiara Scholl col punteggio di 6-1 7-6(6) in un’ora e 47 minuti di gioco.

Miglioramento evidente in classifica WTA per Claudia Giovine, la quale domani farà il suo ritorno tra le prime 600 giocatrici del ranking grazie ai punti della vittoria della scorsa settimana. Salirà ulteriormente lunedì prossimo, quando le entreranno in cascina i punti derivanti dal successo odierno.

ITF $15,000 MONASTIR (TUNISIA)

F – Claudia Giovine (6,ITA) b. Chiara Scholl (1,USA) 6-1 7-6(6)