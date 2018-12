Italiane nei tornei ITF, i risultati del 20 dicembre: Giovine, Marchetti e Raggi ai quarti in Tunisia

Italiane nei tornei ITF, i risultati del 20 dicembre

Ad Ortisei esce di scena anche Verena Hofer, l’unica italiana capace di issarsi sino ai quarti di finale: l’azzurra, numero 6 del seeding, è stata battuta per 6-4 6-0 dalla svizzera Waltert.

ITF $15,000 ORTISEI (ITALIA)

QF – Verena Hofer (6,ITA) vs Simona Waltert (4,SUI) 4-6 0-6

Tre vittorie azzurre a Monastir: Angelica Raggi, Giorgia Marchetti e Claudia Giovine (6-4 6-2 nel derby italiano contro Federica Prati) raggiungono i quarti di finale.

ITF $15,000 MONASTIR (TUNISIA)

R16 – Angelica Raggi (8,ITA) b. Mouna Bouzgarrou (TUN) 6-3 6-2

R16 – Giorgia Marchetti (3,ITA) b. Jade Bornay (FRA) 6-3 7-5

R16 – Claudia Giovine (6,ITA) b. Federica Prati (ITA) 6-4 6-2

Martina Biagianti, entrata in tabellone come lucky loser dopo aver perso al turno decisivo delle qualificazioni, esce di scena al primo turno del torneo di Antalya, sconfitta in tre set dalla svedese Zaar.

ITF $15,000 ANTALYA (TURCHIA)

R32 – Martina Biagianti (LL,ITA) vs Lisa Zaar (SE,SWE) 4-6 6-4 3-6