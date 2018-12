Esibizione Abu Dhabi: Novak Djokovic liquida Karen Khachanov in due set

Novak Djokovic è il secondo ed ultimo finalista del Mubadala World Tennis Championship di Abu Dhabi, torneo d’esibizione che si sta svolgendo sui campi in cemento outdoor dell’Abu Dhabi International Tennis Complex e che si concluderà nella giornata di domani: il tennista serbo, classe 1987, ha superato Karen Khachanov col punteggio di 6-4 6-2 in poco più di un’ora di gioco ed ha strappato il pass per l’ultimo atto della manifestazione, nel quale affronterà un Kevin Anderson reduce da due vittorie in rimonta su Hyeon Chung e Rafael Nadal.

Una prova di altissimo livello per Djokovic che, alla prima partita dopo la preparazione invernale, è riuscito ad esprimere un ottimo tennis per tutta la durata dell’incontro. Il nativo di Belgrado, reduce dalla finale conquista alle ATP Finals di Londra, raggiunge la finale nel classico torneo degli Emirati Arabi per la quinta volta in carriera, la prima dal 2015 quando fu costretto ad alzare bandiera bianca contro Murray.

PRIMO SET – Già dalle prime battute, si intravede l’ottimo lavoro fatto da Djokovic e dal suo team nel corso delle ultime settimane: il serbo si dimostra già pronto all’esordio nel circuito ATP, che avverrà la scorsa settimana in quel di Doha, e concede davvero poco a Khachanov, costretto a cedere la battuta, per la prima volta, nel quarto gioco. Djokovic mantiene il vantaggio, sale 5-3 e si ritrova a fare i conti con un piccolo blackout che, per sua fortuna, non è ben sfruttato dall’avversario: ristabilita la parità nell’ordine dei servizi, Khachanov manca l’aggancio sul 5-5, perde la battuta a trenta e regala il primo parziale a Djokovic per 6-4.

SECONDO SET – Demoralizzato per quanto (non) fatto nel corso del set precedente, Karen Khachanov non riesce a rientrare in carreggiata nemmeno nella seconda frazione: nel secondo gioco salva due palle break, rimane in partita fino al 3-2 per Djokovic dopodiché si deve arrendere alla superiorità piuttosto evidente del suo sfidante. Il serbo piazza una striscia di dodici punti consecutivi (tre games vinti a zero), chiude il parziale con lo score di 6-2 e si regala la finale ad Abu Dhabi.

