Esibizione Abu Dhabi: sorpresa Anderson, il sudafricano vince in rimonta con Nadal

Seconda rimonta consecutiva, in quel di Abu Dhabi, per Kevin Anderson. Il tennista sudafricano, reduce dal successo in tre set su Hyeon Chung, supera anche Rafael Nadal col punteggio di 4-6 6-3 6-4 e si regala la finale al Mubadala World Tennis Championship per il secondo anno di fila.

Il nativo di Johannesburg, finalista uscente del torneo di Wimbledon, affronterà il vincente dell’incontro tra Novak Djokovic e Karen Khachanov. Una partita, quella odierna, gestita molto bene dal tennista classe ’86 che è stato probabilmente spiazzato, specialmente nelle prime battute, dalla tattica del suo avversario di risparmiare il più possibile energie fisiche e nervose. Un atteggiamento, quello di Nadal, diverso dal solito, probabilmente dovuto alla paura di incappare in infortuni in vista dell’imminente inizio della vera e propria stagione agonistica.

PRIMO SET – Frazione d’apertura con lo spagnolo assoluto protagonista in positivo: il maiorchino mette pressione in risposta (Anderson si è dimostrato, nuovamente, non proprio a suo agio col servizio, che anche nella giornata di ieri lo aveva tradito in certe circostanze) e concede le briciole in battuta. Il settimo gioco rappresenta a pieno le novità introdotte da Nadal nel suo tennis: gioca molto vicino alla linea di fondo, in risposta ad un servizio non proprio semplice come quello di Anderson riesce anche ad entrare coi piedi dentro al campo e a spingere col dritto sul rovescio dello sfidante. Ottenuto il break a trenta, Nadal non riesce a mantenere il vantaggio, restituendo immediatamente il favore. Altro turno di servizio non semplice per Anderson, sul 15-40 cancella una palla break ma sul punto successivo, complice una risposta fulminante di Nadal, non può fare granché: lo spagnolo toglie nuovamente il servizio al sudafricano e successivamente, senza difficoltà, chiude per 6-4. Una prova impressionante, in questo set, da parte di Rafael Nadal.

SECONDO SET – Seconda frazione piuttosto equilibrata, entrambi i giocatori tengono senza problemi i rispettivi turni di servizio fino al sesto gioco: è Nadal il primo ad accusare un piccolo ma significativo passaggio a vuoto. Lo spagnolo sbaglia qualcosa di troppo, Anderson è cinico e sfrutta le chance che si trova davanti, riuscendo ad ottenere il break che gli consente di portarsi sul 4-2: recuperare il break ad un grande servitore come Kevin Anderson non è cosa da poco, Nadal lo sa e, seppur mettendo in campo tanto coraggio, non riesce a ristabilire la parità. Il sudafricano vince, così, il parziale per 6-3.

TERZO SET – Altra esitazione, nelle fasi iniziali del terzo set, per Nadal, costretto a cancellare una palla break nel terzo gioco. Sotto per 2-3, ecco un passaggio a vuoto di Anderson che, in un battibaleno, si ritrova sul 15-40: è il servizio, in questo frangente, ad assumere un ruolo fondamentale nel tennis del sudafricano che, avendo ridotto anche il numero di errori, riesce a continuare a fare partita alla pari. Anderson si ritrova con un piede nel baratro anche nell’ottavo game, quando deve annullare una palla break sul 30-40 prima di imporsi ai vantaggi; il nativo di Johannesburg esce nel migliore dei modi da questo momento non semplice, spingendo ottimamente nel gioco successivo, costringendo quindi Nadal ad errori non forzati. Ottenuto il break, avanti 5-4, è una pura formalità per Anderson confermare il vantaggio e chiudere la contesa.

Cronaca di Lorenzo Carini