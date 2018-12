Esibizione Abu Dhabi: Thiem lotta ma non basta, Khachanov si impone in due set

È andata in archivio la prima giornata di gare all’Abu Dhabi International Tennis Complex di Abu Dhabi, dove si sta giocando l’undicesima edizione del Mubadala World Tennis Championship. Il tradizionale torneo d’esibizione entrerà ufficialmente nel vivo da domani, con le due semifinali che segneranno i debutti stagionali di Rafael Nadal e Novak Djokovic.

Dopo aver assistito alla vittoria in rimonta di Kevin Anderson su Hyeon Chung, si è potuto vedere un incontro molto più equilibrato, anche se tutt’altro che spettacolare, tra Karen Khachanov e Dominic Thiem: a vincere è stato il russo, che si è imposto col punteggio di 7-6(3) 6-3 in poco più di un’ora di gioco, regalandosi così il pass per la semifinale nella quale troverà lo stesso Djokovic che ha battuto in finale a Parigi-Bercy ad inizio novembre.

L’avventura di Thiem negli Emirati Arabi non può ritenersi conclusa: l’austriaco, infatti, tornerà in campo nel pomeriggio di domani contro Hyeon Chung, con il quale giocherà la finale valida per il quinto posto.

PRIMO SET – Karen Khachanov parte col piede giusto, portandosi rapidamente sul 3-1 senza particolari esitazioni. L’intensità del russo, però, cala vistosamente col passare dei minuti, Thiem ringrazia e rimette le cose a posto, prima agguantando il suo avversario sul 3-3, poi allungando fino al 5-3: la striscia di quattro giochi consecutivi dell’austriaco viene interrotta da un Khachanov che, d’orgoglio, ottiene il controbreak a zero nel nono gioco. Si arriva, in perfetto equilibrio, al tiebreak: Khachanov si dimostra padrone del campo, vola sul 3-1 per poi chiudere la pratica per sette punti a tre, senza lasciare scampo all’austriaco.

SECONDO SET – Poca storia nel secondo parziale, un solo break a fare la differenza ma c’è un abisso tra i due giocatori. Thiem si scoraggia; l’aver sprecato energie, nel primo set, per una rimonta che si è dimostrata vana lo danneggia notevolmente sotto il punto di vista mentale. Il nativo di Wiener Neustadt cede la battuta a trenta nel secondo gioco, Khachanov amministra il vantaggio senza concedere alcuna possibilità di controbreak e, nel nono gioco, si dimostra perfetto al servizio: turno a zero, 6-3 che vale la semifinale.

Cronaca di Lorenzo Carini