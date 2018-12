Esibizione Abu Dhabi: rimonta vincente di Anderson, dopo Chung troverà Nadal

Ha preso il via, presso l’Abu Dhabi International Tennis Complex di Abu Dhabi, l’undicesima edizione del Mubadala World Tennis Championship, tradizionale torneo d’esibizione nel cui tabellone figurano, tra gli altri, Novak Djokovic e Rafael Nadal, prime due teste di serie della manifestazione che si concluderà il prossimo 29 dicembre.

Nel primo pomeriggio si è giocato l’incontro, valido per i quarti di finale, tra Kevin Anderson e Hyeon Chung: ad imporsi è stato il giocatore sudafricano, classe 1986 e n.6 del ranking mondiale, che ha strappato il pass per le semifinali vincendo col punteggio di 6-7(4) 6-2 6-1. Domani tornerà in campo ed affronterà Rafael Nadal, beneficiario di un bye, mentre il sudcoreano se la vedrà con il perdente del match tra Dominic Thiem e Karen Khachanov (potrà lottare solamente per chiudere al quinto posto).

PRIMO SET – L’inizio di partita non è proprio positivo per il finalista uscente del torneo di Wimbledon, che fatica a carburare col servizio (la sua arma migliore, ndr) e permette a Chung di esprimersi al meglio, complice anche qualche errore di troppo in fase di costruzione. Anderson riesce, alla lunga, a mostrare sprazzi di buon tennis: Chung è costretto, nel sesto gioco, a cedere la battuta; il nativo di Johannesburg allunga fino al 5-2 ma poi si fa prendere dal panico, ricomincia a sbagliare palle non impossibili e, contemporaneamente, deve fare i conti con il gioco spumeggiante espresso dal suo avversario, che riesce a pareggiare i conti, prima sul 5-5 e poi sul 6-6 (nel dodicesimo game, Anderson ha sciupato due set point), trascinando il set al tiebreak. E’ qui che Chung parte forte, si porta rapidamente sul 4-2 e riesce a gestire il vantaggio, chiudendo 7-4.

SECONDO SET – I veri valori di Kevin Anderson si iniziano ad intravedere nel secondo parziale, nel quale il sudafricano non ha mai sofferto particolarmente i colpi dell’avversario, trovandosi a suo agio anche col servizio che non lo aveva particolarmente convinto in precedenza. Pronti, via ed è già 4-0 per il sudafricano che mette una seria ipoteca sulla conquista del set grazie ad un inizio sprint: due break, su un campo veloce come quello di Abu Dhabi e contro un tennista come Anderson, sono impossibili da recuperare per Chung, che dunque diminuisce l’intensità del suo tennis, iniziando ad incamerare energie in vista del terzo e decisivo parziale. Anderson è cinico, ha un piccolo momento di buio nel sesto gioco ma riesce a venirne a capo cancellando due palle del controbreak, per poi chiudere poco più tardi per 6-2.

TERZO SET – La tattica di Chung di conservare energie nella seconda fase del secondo set in vista del parziale decisivo non è servita a tanto, per usare un eufemismo. La superiorità di Anderson diventa sempre più evidente, il sudafricano spinge e non viene infastidito dall’avversario che è costretto a giocare ad un livello più alto del solito per provare a fare partita pari: il numero 6 ATP allunga sul 4-0, Chung riesce a conquistare un game ma successivamente non riesce ad operare il break per rimanere in vita con Anderson che, al servizio sul 5-1, tiene a trenta e vola in semifinale.

Cronaca di Lorenzo Carini