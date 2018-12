L’Acquario del Tennis

Pesci grandi e piccoli con un comune denominatore: l’ombra della combine. Ripercorriamo caso per caso tutti i match sotto lente d’ingrandimento.

Lettori e Amici di Livetennis.it, nell’ultimo articolo di questo approfondimento abbiamo passato ai raggi x il match più controverso della storia. Il suo impatto mediatico ha acceso i riflettori su un problema “strutturale” dell’integrità del tennis stesso e sul funzionamento del mondo delle scommesse sicuramente meno conosciuto al grande pubblico rispetto a quanto lo sia oggi.

Intanto, un anno dopo il match di Sopot venne istituita dall’ITF la Tennis Integrity Unit con lo scopo di preservare l’integrità del tennis giocato da una tentazione alla quale mai come oggi è difficile resistere. Già, perchè come mostrava anche il documentario Rai “Presa Diretta” in una sua puntata dedicata al calcioscommesse, esistono addirittura località dove è divenuto possibile effettuare scommesse sportive senza documento d’identità e senza limiti di puntata, un vero e proprio paradiso per chinque avesse in mente di corrompere un evento.

A distanza di oltre dieci anni dal match Davydenko-Vassallo Arguello, l’ombra della combine non si è affatto ridimensionata. Sono diversi infatti i match sospetti nel migliore dei casi, se non corrotti: l’evidenza è che più si abbassano i montepremi, più aumenta il rischio di partite combinate.

I nomi “eccellenti” sono relativamente pochi, ma nascondono storie molto interessanti.

Nicolas Kicker, top 100 al momento della squalifica, è stato condannato per aver alterato due partite nella stagione 2015: una a Barranquilla contro Lapentti nella quale perse dopo aver vinto il primo set e una a Padova dove uscì rapidamente dal torneo per mano del coreano Lee. Nel primo caso fu tracciata una scommessa di Betfair del valore di quasi £700.000: una somma a dir poco anomala, tanto più perchè non vi erano tracce di difficoltà fisiche di Kicker (che comunque si ritererà dal doppio).

Un’altro argentino, Federico Coria, è stato squalificato per non aver segnalato un tentativo di corruzione nell’ITF di Sassuolo. Il fratello, finalista al Roland Garros del 2004, lo ha difeso dicendo che egli temeva per l’incolumità dei familiari.

Curioso come ben due di questi tre episodi si siano verificati in Italia, un paese dove soltanto nel 2016 sono stati persi oltre venti miliardi su un totale scommesso di quasi cento che ci assegna il triste primato per quanto riguarda il gettito dal settore dei giochi al Prodotto interno lordo grazie anche ad una tassazione sulle vincite più alta per esempio rispetto a quella francese.

Gli ultimi dati OCSE a riguardo parlano molto chiaro: tra il 2000 e il 2016, la raccolta complessiva da giochi è aumentata di cinque volte, “passando in termini reali da 20 a circa 96 miliardi di euro (stime recenti quantificano in oltre 102 miliardi la raccolta nel 2017)”.

Chiusa questa preoccupante parentesi relativa alla quantità di gioco d’azzardo, anche dal punto di vista della qualità il nostro Paese non brilla di certo: l’ultima inchiesta di un mese fa condotta da Guardia di Finanzia, Dia, polizia e carabinieri ha mostrato pesanti infiltrazioni nell’industria del gioco d’azzardo da parte di esponenti di mafia e ‘ndrangheta, con ben sessantotto arresti e un miliardo di euro di sequestro.

Solo sospetto invece per quanto riguarda Dolgopolov e Monteiro. Si gioca sul cemento di Winston Salem con l’ucraino nettamente favorito, la cui vittoria pre-match veniva offerta a @1,36.

Qualche ora prima dell’inizio del match, la quota si impenna fino a raggiungere @1,6 cosicchè alcuni bookmakers decidono di chiudere i mercati per quell’evento. Mezz’ora prima del match troviamo la quota di Dolgopolov schizzata a @2,37 su Bet365, mentre qualche minuto prima dell’inizio l’”1” supera quota @3 su Betfair.

Il match fila via liscio in meno di un’ora, con Monteiro (prima vittoria su cemento in un ATP) capace di regolare Dolgopolov con un doppio 6-3 senza concedere palle break.

Vistosa era la fasciatura con cui Dolgopolov è sceso in campo anche se nel corso del match non ha dato prova di avere grossi problemi fisici.

Che dire invece della coppia Jaziri/Molchanov, con l’ucraino che vero è proprio habituè dei match sospetti: il ritiro sul match point a favore degli avversari è ciliegina sulla torta di un altro episodio molto controverso: la sconfitta in singolare sempre nel 2015, contro Augustin Velotti con Molchanov che dopo aver vinto il primo set 7-5 si scioglie come neve al sole. Anche qui, importanti somme di denaro furono puntate in favore del giocatore sudamericano dopo che egli perse il primo set. Virale è diventato il video che mostra lo scivolone di Molchanov nell’eseguire un comodo rovescio sul 2*-3 nel set decisivo.

Tra gli altri pesci caduti nella rete del match fixing troviamo Diaz Figueroa (Guatemala) condannato a $5000 dollari di multa e tre anni di ban, i fratelli Alekseenko, bannati a vita sempre per alterazione di incontri, l’egiziano Karim Hossan anche lui bannato a vita più multa, il greco Heras e l’ucraino Badanov, anch’essi condannati per math fixing più una serie di altri nomi sconosciuti al grande pubblico.

Giampaolo Di Leonardo