Final Four 2018, day 1: botta e risposta tra Tc Genova 1893 e Usd Beinasco

La giornata inaugurale della “Final four 2018” del Patagliate di Lucca non sono state certamente avare di emozioni. Un successo a testa, entrambi arrivati al termine di una lotta lunga tre set, per Tc Genova 1893 e Usd Beinasco che continuano a cullare il sogno di cucirsi sul petto lo scudetto e di succedere nell’albo d’oro della manifestazione al Tc Prato.

Il singolare d’esordio della finale, che metteva di fronte le due tenniste dei rispettivi vivai, è stato combattuto con un terzo e decisivo set risolto in volata. A sorridere è stata la portacolori del Tc Genova 1893, Lucia Bronzetti, classe 1998, che ha piegato la resistenza della giovanissima, l’anagrafe recita 2001, Federica Rossi. Dopo due set iniziali nei quali la differenza è stata fatta da un solo break, 6-4 il primo parziale in favore della piemontese e 6-3 il secondo, l’ultimo parziale ha regalato un serie di colpi di scena. Lucia Bronzetti, dopo aver strappato il servizio alla rivale nel terzo game, ha subito il controbreak nell’ottavo gioco. Sul 4-4 le contendenti hanno tenuto, con una certa tranquillità, un turno di servizio a testa. Match che ha subito la svolta finale, favorevole alla Bronzetti che, aiutata anche da una Federica Rossi fallosa in battuta, ha strappato il servizio alla rivale nell’undicesimo game. Arrivata al momento di chiudere il match, Lucia Bronzetti non ha tremato e con un turno di battuta presso che perfetto ha consegnato il primo punto della sfida che vale il tricolore al suo Tennis Club Genova 1893.

Il “menù” della prima giornata metteva in programma il duello tra Ludmila Samsonova e Giulia Gatto Monticone. Nel primo set, una vera e propria festa del break (5 di fila nda), la tennista italo-russa ha avuto la meglio sulla portacolori del circolo piemontese. Gatto Monticone, reduce dalla sua migliore stagione in singolare che l’ha proiettata al numero 216 del ranking WTA, ha preso le misura ad una Samsonova andata presto fuori giri, aggiudicandosi l’intera posta in palio con un duplice 6-1 e ristabilendo la parità tra le due contendenti del titolo tricolore.

Domani (sabato 8 dicembre) si riparte dal punteggio di parità mentre, per quanto concerne il settore maschile, inizieranno a darsi battaglia i campioni d’Italia del Circolo Canottieri Aniene e il Tc Parioli, in un derby tutto capitolino che è anche il remake della finale dell’edizione 2017.