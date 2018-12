Rivoluzione Australian Open? Dal prossimo anno potrebbe esserci un supertiebreak nel quinto set

L’Australian Open, il primo Grand Slam della stagione, prevede di introdurre un nuovo modo di decidere i set decisivi (terzo set femminile e quinto set maschile) molto probabilmente già a partire dal 2019.

La proposta è innovativa: invece di un lungo set (come è stato fatto finora) o di un tie-break normale (come è stato fatto dagli US Open), Tennis Australia vuole introdurre una super tie break a 10 punti per decidere il vincitore sul 6 pari.

Se questa idea andrà avanti, i tornei del Grande Slam passeranno attraverso quattro diversi sistemi di punteggio.