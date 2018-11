La schiettezza di Robin Haase sul nuovo format della Davis: “Daranno ad ogni giocatore circa $ 150.000 e non sono in grado di rifiutare tale somma di denaro”

Parlando al portale olandese, NOS, il tennista Robin Haase ha detto che non gli piace il nuovo formato della Coppa Davis, ma che giocherà senza alcun dubbio dal momento che il denaro che distribuirà a ciascun giocatore è una cifra importante per qualcuno della sua classifica.

“Daranno ad ogni giocatore circa $ 150.000 e non sono in grado di rifiutare tale somma di denaro, forse qualcuno della Top 20 lo farà, ma non io”, ha dichiarato l’olandese.