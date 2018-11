Pierre Hugues Herbert ed il sogno chiamato Roger Federer

Pierre Hugues Herbert non nasconde tutta la sua ammirazione per Roger Federer, che per lui, come per molti altri, è il suo idolo. Il ventiseienne, che è stato in passato in testa alla classifica mondiale di doppio, confessa quello che ha provato la prima volta che si è allenato con lui.

“Stavo giocando le ATP Finals in doppio e mi sono offerto di allenarlo. Ed è successo. Mi sono sentito un bambino quando è iniziata la sessione di allenamento. È sempre così. Quando ero piccolo e ho visto Roger in TV, ho subito sognato di poterlo incontrare un giorno. Finora questo non è ancora accaduto in una partita ufficiale “, lamenta il francese.

Herbert dichiara che Federer in allenamento differisce molto da quello che fa in campo. “Lui in allenamento cerca soprattutto di sentire la palla. Lavora sodo e prepara ogni dettaglio dei suoi incontri molto bene”.