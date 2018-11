Anche Denis Shapovalov si lamenta del calendario troppo lungo: “Non puoi continuare ad aggiungere settimane e tornei come se nulla fosse”

Dopo Alexander Zverev, anche Denis Shapovalov ha fatto un appello per un cambiamento del calendario nei prossimi anni. Shapovalov, 19 anni, dichiara che la stagione è troppo lunga e fornisce alcuni esempi per sostenere la sua tesi.

“È troppo lunga e deve cambiare. Non puoi continuare ad aggiungere settimane e tornei come se nulla fosse. La nostra vita non è facile, non dobbiamo solo giocare ma anche viaggiare tanto e cambiare posto da un continente all’altro. Ci sono cose che le persone non vedono e non possono conoscere “, ricorda Shapovalov, che ha terminato il 2018 nella top 30 ATP.

Il giovane di Toronto fa anche gli esempi di Stan Wawrinka e Rafael Nadal. “Dobbiamo allenarci e lasciare poi tutto sul campo. È normale poi che giocatori come Nadal e Wawrinka abbiano avuto la necessità di finire la stagione prima a causa di un infortunio … “