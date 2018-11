Roberto Marcora: “Quest’anno ho perso denaro giocando a tennis”

Il tennis è spesso visto come uno sport affascinante, ma ci sono molte storie che aiutano a spiegare che questo sport ha un livello di sacrificio molto più alto di quanto si possa immaginare.

Roberto Marcora, ad esempio, ex top 200 e occupa questa settimana il 284 ° posto nella classifica mondiale. Nel 2018 ha disputato 109 incontri a livello Future e Challenger, tra singolare e doppio, ed ha guadagnato in tutto 22 mila dollari. Il sito ‘Punto de Break’ ha parlato con il tennista italiano che ha confessato in prima persona le difficoltà che ha provato.

“Quest’anno ho perso denaro. Ci sono stati anni in cui ho avuto guadagni o sono andato alla pari, ma non quest’anno. Se non fosse stato per mio padre, che è il mio unico sponsor, avrei lasciato il tennis per molto tempo. So di essere un privilegiato per mio padre, perché non ho mai avuto alcun sostegno, né da sponsor né federazioni “, ha ammesso l’azzurro.

Marcora lamenta la scarsa distribuzione di denaro tra i giocatori meno quotati: “L’ITF e l’ATP hanno molti soldi. Sicuramente potrebbero investire in categorie di torneo inferiori e non lo fanno. Tutto funziona bene per il loro modello attuale.”