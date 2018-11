Australian Open Play-Off Asia/Oceania, torneo maschile: Duckhee Lee guida il seeding

Scatteranno nella prima mattinata italiana di domani, mercoledì 28 novembre, i Play-Off Asia/Oceania dedicati agli Australian Open 2019: allo Zhuhai Hengqin International Tennis Centre di Zhuhai (Cina), sarà il classe 1998 Duckhee Lee, numero 209 della classifica mondiale, il giocatore da battere. Il sudcoreano, sordo dalla nascita, farà il suo esordio nel tabellone principale contro il tennista locale Hanyi Liu, n.1302 ATP.

Il numero due del seeding sarà Ze Zhang, opposto all’indiano Sidharth Rawat al primo turno.

TABELLONE PRINCIPALE

Duckhee Lee (1,KOR) vs Hanyi Liu (CHN)

Arjun Kadhe (IND) vs Renta Tokuda (7,JPN)

Zhe Li (3,CHN) vs Jie Cui (CHN)

Rigele Te (CHN) vs Yungseong Chung (5,KOR)

Kaichi Uchida (6,JPN) vs Tung-Lin Wu (TPE)

Yu Hsiou Hsu (TPE) vs Tsung Hua Yang (4,TPE)

Di Wu (8,CHN) vs Colin Sinclair (NMI)

Sidharth Rawat (IND) vs Ze Zhang (2,CHN)