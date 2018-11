Johanna Konta parla del caso di Serena Williams agli Us Open: “il giudice di sedia aveva ragione”

Johanna Konta ha parlato di Serena Williams e dell’accesa discussione avuta con il Giudice di Sedia durante la finale degli Us Open di quest’anno.

“Penso ci siano diversi elementi da prendere in considerazione. Uno di questi è che il giudice di sedia aveva ragione: Patrick Mouratoglou ha fatto coaching, lo ha ammesso lui stesso.

E il giudice di sedia le ha dato un warining per coaching violation. Penso che questo debba essere considerato a parte rispetto a ciò che è successo dopo.Una cosa certa al 100% è che le emozioni sono sempre incredibilmente forti in un match, ed immagino che questo sia ancor più vero nella finale di uno Slam

“Tutti siamo umani, inclusa Serena Williams, e penso che gli US Open lo abbiano semplicemente dimostrato. Penso che si sentisse stressata, questo è certo. E comunque, bisogna anche considerare il giudice di sedia: quel giudice di sedia in particolare è rigido con le regole.

Ha dato warning per coaching violation a Djokovic e Nadal in diversi Slam.”

“Sono per la parità dei diritti, ma questo non significa che appoggi l’atteggiamento per cui, quando qualcosa non piace, si debba tirar fuori la questione dell’ineguaglianza e dire ‘Non ho avuto questo solo perchè sono una donna’.