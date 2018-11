Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 3 dicembre)

Ultima settimana di tornei internazionali nel circuito under 18: sono in totale sei (cinque ragazzi ed una ragazza) gli italiani in campo da lunedì in manifestazioni di livello medio-basso. Di seguito il dettaglio completo.

Maribor Open (Slovenia – G4 – Carpet indoor)

Q: Giovanni Peruffo, Marco Mania

BelGlobalGarant Cup (Bielorussia – G5 – Cemento indoor)

Q: Danila Perkovskiy

Rakiura Junior Cup (Paraguay – G5 – Terra outdoor)

Q: Giorgio Minni, Thomas Nucera

Q: Camilla Zanolini