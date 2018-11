Si ritira nuovamente Patty Schnyder

Patty Schnyder saluta, di nuovo, il mondo del tennis.

Patty ha confermato sui social network quanto già aveva lasciato intendere nelle sue dichiarazioni degli ultimi mesi.

Riconoscente per “20 anni senza gravi infortuni”, la Schnyder ha sottolineato come abbia disputato la sua ultima partita mercoledì pomeriggio, dunque meno di due giorni fa. Ringraziando per il sostegno ricevuto da tifosi e famiglia, la 39enne ha concluso il suo messaggio con la frase è che pure apparsa come sua immagine del profilo: “Let’s try something new”, ovvero ora proviamo qualcosa di nuovo.