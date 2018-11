Da Andria: si fermano Pellegrino e Ocleppo. Avanti Federico Gaio

Si ferma l’avventura di Andrea Pellegrino (in foto) nel Challenger Atp di Andria e Castel del Monte. Il 21enne biscegliese è uscito sconfitto dal derby azzurro disputato contro Paolo Lorenzi. Il 36enne romano ha fatto leva su un break maturato sul punteggio di 4-4 nel primo set, senza mai cedere un servizio e chiudendo il parziale sul 4-6, mentre nel secondo set ha portato a casa un break sull’1-2 e l’ha difeso fino al definitivo colpo del 2-5, prima di chiudere sul 2-6.

Eliminazione anche per l’altra Wild Card Julian Ocleppo, out contro il bosniaco Aldin Setkic in due set (46, 46). Prosegue invece l’avventura pugliese dell’altro azzurro, Federico Gaio. Il 26enne di Faenza ha superato al termine di una partita tirata il numero 7 del seeding, il francese Corentin Moutet (75, 63). Nel Doppio la coppia formata da Giorgio Ricca e Giuseppe Tresca cede in tre set (61, 35, 5-10) al duo polacco Karol Drzewiecki/Szymon Walkow. Vittoria semplice per lo svizzero Marc-Andrea Huesler e l’olandese David Pel sul polacco Tomasz Bednarek e il croato Tomislav Draganja (63, 63) mentre si fermano i due belga Sander Gille e Joran Vliegen, superati in tre set (64, 67, 7-10) dal ceco Zdenek Kolar e dal portoghese Goncalo Oliveira.

Domani sono sette le sfide in programma tra il Palasport di Corso Germania e il campo 2 di via delle Querce. Start alle 12. Ingresso gratuito.