Breaking News: TIU. Daniele Bracciali squalificato a vita. Potito Starace squalificato per 10 anni

Durissima squalifica per i due azzurri

Daniele Bracciali è stato squalificato a vita (giocare e assistere ai tornei di tennis) e multato di $ 250.000 dalla Tennis Integrity Unit per le partite truccate nel 2011.

Potito Starace è stato fermato per 10 anni e multato di $ 100.000.

La dichiarazione della TIU afferma che Bracciali ha fornito scommesse relative ad un incontro.

Daniele è stato sanzionato, dopo un’udienza disciplinare tenutasi a Londra il 18 e 19 settembre e l’evento si riferisce al torneo ATP 500 Conde de Godó, a Barcellona (aprile 2011).

In quell’edizione, Bracciali ha giocato solo una partita di doppio, in coppia con lo spagnolo David Marrero, e persero nel primo turno contro il sudafricano Kevin Anderson e lo svedese Simon Aspelin, per 7-6 (4), 7-5.

La dichiarazione di colpevolezza e la relativa sospensione a vita significa che, con effetto immediato, a Bracciali “è vietato giocare o partecipare a qualsiasi evento sanzionato organizzato o riconosciuto dagli organi direttivi di questo sport”, aggiunge la nota della TIU.