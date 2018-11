Serena Williams ritorna sul caso Ramos: ” Non ho guardato la televisione e ho cercato di non essere coinvolta nell’opinione di altre persone”

In una stagione in cui si aspettava di essere tra le protagoniste, nonostante la maternità, Serena Williams ha visto il suo anno trascinato dall’enorme polemica con l’arbitro portoghese Carlos Ramos nella finale degli US Open con Naomi Osaka.

L’americana, in un’intervista, ha parlato di come ha affrontato la situazione, ora che sono trascorsi più di due mesi dal caso: “Non ricordo come sia stato, ad essere onesti. Non ci ho pensato. Non ho guardato la televisione e ho cercato di non essere coinvolta nell’opinione di altre persone “, ha detto l’ex numero uno del mondo.

Si ricorda che Serena, dopo la finale degli Us Open, non ha giocato più alcun incontro ed ha terminato la stagione al n.16 del mondo.