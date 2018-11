I Giovani Tennisti Umbri Protagonisti a Milano allo Junior Next Gen Italia

Ottimi risultati per il movimento tennistico umbro al master finale dello Junior Netx Gen Italia 2018, il circuito giovanile organizzato dalla Federazione Italiana Tennis (con il coinvolgimento del proprio settore tecnico nazionale) e riservato a ragazzi e ragazze Under 10, 12, 14 e 16.

Sabato 10 novembre, sui campi dello Sporting Club Milano3, si sono svolte le finali, in contemporanea con le Next Gen ATP Finals . Lucrezia Sebastiani della Tennis Training School si è laureata campionessa nella categoria Under 16, battendo in finale la siciliana Martina Forcisi con il punteggio di 4-2 4-1. Un risultato che va a coronare un anno fantastico per Lucrezia, vincitrice del Kinder+Sport 2018 , di tre macroarea Junior Nex Gen, dei Campionati umbri under 16 e di terza categoria e protagonista nella promozione in Serie B della forte squadra della Tennis Training. Un altro grande risultato per la nostra regione porta la firma di Lorenzo De Vizia che allo Sporting Milano 3 si è laureato Campione Junior Next Gen 2018 nell’ Under 10 superando in finale Canonico Noah 1-4 4-2 4-2. Lorenzo vive in Toscana ma è umbro di adozione essendo tesserato per il Centro Tennis Perugia dove si allena con lo staff di Pietro Lavoratori. Ottima la cavalcata anche di Sofia Bartolucci del Circolo La Valletta di Narni, sconfitta solamente in finale da Nicole Andrea Molaro per 4-2 4-1 . Il suo torneo è stato splendido avendo sconfitto alcune tra le migliori tenniste della sua categoria come Elena Francese e Gaia Mais .

“Il Comitato regionale vuole complimentarsi con i nostri giovani portacolori, Lucrezia, Sofia e Lorenzo per i brillanti risultati ottenuti al Junior Next Gen, – ha sottolineato il Presidente della FIT Umbria Roberto Carraresi – Tutta l’Umbria tennistica li ringrazia e si congratula con loro. Bravi ragazzi! Continuate così”.