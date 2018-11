Davis Cup e Fed Cup: Alla Swiss Tennis Arena di Bienne si giocheranno gli incontri di primo turno della Svizzera. L’Italia in Fed Cup quindi giocherà e Bienne

Le sfide di Coppa Davis e Fed Cup in programma il prossimo febbraio si disputeranno alla Swiss Tennis Arena di Bienne. La Nazionale maschile affronterà la Russia l’1 e 2 febbraio in una sfida che porterà la vincente a qualificarsi per il nuovo torneo per nazioni, mentre gli sconfitti dovranno giocare in settembre per il mantenimento del posto nel Gruppo Mondiale I.

Tra le donne invece le sfide si terranno il 9 e 10 febbraio contro la Nazionale italiana. È la prima volta che la Svizzera al femminile disputerà le partite di Fed Cup all’interno della palestra bernese. La formazione elvetica dovrebbe essere composta da Timea Bacsinszky (WTA 241), Jil Teichmann (144), Viktorija Golubic (92) e Belinda Bencic (37). Una vittoria sarebbe il primo passo verso la promozione nel Gruppo Mondiale I.