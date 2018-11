Liam Caruana: “Quest’anno ho avuto problemi di ogni tipo”

“Quest’anno ho avuto problemi di ogni tipo: adduttore, addominali, non me li ricordo nemmeno tutti i guai che ho avuto. Mi allenavo, giocavo e mi facevo subito male. Poi recuperavo, mi allenavo, rientravo nel circuito, e mi rifacevo male ancora. Anche contro Brancaccio sono stato sotto di un set, ma poi mi sono sciolto e soprattutto ho giocato il mio tennis”.

“Alle Next Gen ATP Finals cercherò di attaccare, di fare quello che so fare. Non aspettatevi che mi metta lì ad aspettare l’errore dell’altro, quello non sono io. Sì, perché tutti loro sono un bel gradone sopra al mio livello in questo momento, ma io mi sento pronto. Fisicamente finalmente mi sento bene.

Tutta gente che conosco già molto bene perché abbiamo girato il circuito Junior insieme”.