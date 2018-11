WTA Elite Trophy Zhuhai 2018: Ecco le semifinaliste di singolare

Definito il quadro delle semifinaliste della quarta edizione del “Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai”-

Con la campionessa in carica, la tedesca Julia Goerges, numero 14 del ranking mondiale, già qualificata da giovedì per le semifinali e impegnata a festeggiare il suo 30esimo compleanno, si è disputata la quarta giornata, l’ultima dei round robin.

Barty, Muguruza (che salva 3MP) e Keys raggiungono Goerges in semifinale.

Le semifinali di singolare

Stadium – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [2] Miyu Kato / Makoto Ninomiya vs [5/WC] Xinyu Jiang / Zhaoxuan Yang

2. [4] Shuko Aoyama / Lidziya Marozava vs [6/WC] Qianhui Tang / Fang Ying Xun (non prima ore: 08:00)

3. [5] Julia Goerges vs [9] Ashleigh Barty (non prima ore: 09:30)

4. [7] Garbiñe Muguruza vs [6] Madison Keys (non prima ore: 12:00)

Stadium – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [1] Mihaela Buzarnescu / Alicja Rosolska vs [6/WC] Qianhui Tang / Fang Ying Xun



WTA Zhuhai Mihaela Buzarnescu / Alicja Rosolska [1] Mihaela Buzarnescu / Alicja Rosolska [1] 6 6 Qianhui Tang / Fang Ying Xun [6] Qianhui Tang / Fang Ying Xun [6] 2 2 Vincitori: BUZARNESCU / ROSOLSKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Q. Tang / Ying Xun 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 5-2 → 6-2 M. Buzarnescu / Rosolska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 Q. Tang / Ying Xun 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 5-0 → 5-1 M. Buzarnescu / Rosolska 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Q. Tang / Ying Xun 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 M. Buzarnescu / Rosolska 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Q. Tang / Ying Xun 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Buzarnescu / Rosolska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Q. Tang / Ying Xun 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 M. Buzarnescu / Rosolska 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Q. Tang / Ying Xun 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-1 → 4-2 M. Buzarnescu / Rosolska 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Q. Tang / Ying Xun 15-0 15-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 M. Buzarnescu / Rosolska 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Q. Tang / Ying Xun 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Buzarnescu / Rosolska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [3] Aryna Sabalenka vs [8] Caroline Garcia (non prima ore: 08:00)



WTA Zhuhai Aryna Sabalenka [3] Aryna Sabalenka [3] 4 4 Caroline Garcia [8] Caroline Garcia [8] 6 6 Vincitore: C. GARCIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace ace 2-4 → 3-4 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 A. Sabalenka 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 C. Garcia 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-2 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Garcia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Sabalenka 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Sabalenka 15-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [2] Anastasija Sevastova vs [7] Garbiñe Muguruza



WTA Zhuhai Anastasija Sevastova [2] Anastasija Sevastova [2] 7 2 6 Garbiñe Muguruza [7] Garbiñe Muguruza [7] 6 6 7 Vincitore: G. MUGURUZA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Sevastova 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Sevastova 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Sevastova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-5 → 1-5 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 0-4 → 0-5 A. Sevastova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Sevastova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* df 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Sevastova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Sevastova 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [6] Madison Keys vs [11] Qiang Wang (non prima ore: 12:00)



WTA Zhuhai Madison Keys [6] Madison Keys [6] 6 3 1 Qiang Wang [11] Qiang Wang [11] 1 6 6 Vincitore: Q. WANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 M. Keys 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Q. Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Q. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 M. Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Q. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Keys 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 M. Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Q. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Q. Wang 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 M. Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Q. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Keys 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 Q. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-0 → 5-1 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Q. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 M. Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Q. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Keys 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Gruppo Azalea

(1) Kasatkina, Daria

(6) Keys, Madison

(11) Wang, Qiang

Gruppo Camelia

(2) Sevastova, Anastasija

(7) Muguruza, Garbiñe

(12/WC) Zhang, Shuai

Gruppo Orchidea

(3) Sabalenka, Aryna

(8) Garcia, Caroline

(9) Barty, Ashleigh

Gruppo Rosa

(4) Mertens, Elise

(5) Goerges, Julia

(10) Kontaveit, Anett

Gruppo Giglio

(1) Buzarnescu, Mihaela – (4) Rosolska, Alicja

(6/WC) Aoyama, Shuko – (2) Marozava, Lidziya

(3) Tang, Qianhui – (5/WC) Xun, Fang Ying

Gruppo Bouganville

[2] M. Kato / M. Ninomiya

[3] Lyudmyla Kichenok / Nadiia Kichenok

[5/WC] Xinyu Jiang / Zhaoxuan Yang