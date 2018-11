Atp Next Gen Finals – Wild Card Italia: Ecco il Tabellone principale e l’order of play di domani

E’ stato sorteggiato il tabellone del torneo che assegna la wild card per le prossime Atp Next Gen Finals (6 – 10 novembre). Da domani a domenica i migliori 8 under 21 italiani della Race to Milano sono pronti a darsi battaglia sui campi dello Sporting Milano 3 di Basiglio per contendersi l’ambito invito.

Il montepremi complessivo è di 20mila euro, così suddiviso: 1.500 euro agli sconfitti al primo turno (quarti), 3.500 euro a chi perde in semifinale e 7.000 euro al finalista. Al vincitore spetterà, come minimo, il prize-money previsto per chi esce nel round robin alle Next Gen Atp Finals (52mila dollari per la partecipazione + 32mila dollari per ogni vittoria nel round robin).

OOP – Ore 12

656 GIACOMINI Luca ITA – 6 442 3 PELLEGRINO Andrea ITA

622 CARUANA Liam ITA- 8 433 2 BERRETTINI Jacopo ITA

301 1 BRANCACCIO Raul ITA – 557 BALZERANI Riccardo ITA

528 4 FONIO Giovnni ITA – 635 DALLA VALLE Enrico ITA

Il Tabellone delle Atp Next Gen Finals

